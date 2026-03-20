Política
Tortosa presenta un presupuesto «expansivo, ambicioso e histórico» de 52,3 MEUR, un 8,85% superior al de 2025
La alcaldesa Mar Lleixà destaca que las cuentas consolidadas superan los 100 MEUR por primera vez
El Ayuntamiento de Tortosa ha presentado el presupuesto de 2026, que asciende a 52,3 MEUR, un 8,85% superior al del año pasado. La alcaldesa Mar Lleixà ha destacado que se trata de unas cuentas "expansivas y ambiciosas", gracias a la capacidad negociadora del gobierno municipal.
Lleixà ha remarcado que, por primera vez, el presupuesto general consolidado que incluye los organismos autónomos y sociedades municipales- superará los 100 MEUR, y también que la inversión prevista y asegurada, de 7,98 MEUR, crece un 72,44%.
La alcaldesa ha señalado que las cuentas crecen gracias a las aportaciones conseguidas de otras administraciones, sin incrementar la presión fiscal a la ciudadanía y reduciendo el endeudamiento. Las cuentas se votarán el 31 de marzo.