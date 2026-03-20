Tortosa presenta un presupuesto «expansivo, ambicioso e histórico» de 52,3 MEUR, un 8,85% superior al de 2025

Los tenientes de alcaldes de Tortosa, Jordi Jordan y Vïctor Grau, el alcaldesa Mar Lleixà, y la teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Maria Jesús Viña.ACN

El Ayuntamiento de Tortosa ha presentado el presupuesto de 2026, que asciende a 52,3 MEUR, un 8,85% superior al del año pasado. La alcaldesa Mar Lleixà ha destacado que se trata de unas cuentas "expansivas y ambiciosas", gracias a la capacidad negociadora del gobierno municipal.

Lleixà ha remarcado que, por primera vez, el presupuesto general consolidado que incluye los organismos autónomos y sociedades municipales- superará los 100 MEUR, y también que la inversión prevista y asegurada, de 7,98 MEUR, crece un 72,44%.

La alcaldesa ha señalado que las cuentas crecen gracias a las aportaciones conseguidas de otras administraciones, sin incrementar la presión fiscal a la ciudadanía y reduciendo el endeudamiento. Las cuentas se votarán el 31 de marzo.