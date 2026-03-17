Imponen tres expedientes por trabajadores en situación irregular en varias tiendas de Tortosa

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Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tortosa y de l'Ametlla de Mar, así como de la Unidad Regional de Policía Administrativa, llevaron a cabo ayer tarde un dispositivo conjunto con la Policía Local de Tortosa, la Policía Nacional, la Guardia Civil e Inspección de Trabajo en varios establecimientos comerciales tipo supermercado de Tortosa. Participaron más de una treintena de efectivos policiales.

La Policía Local de Tortosa detectó 30 infracciones administrativas relacionadas, entre otros, con la falta de carné de manipulación de alimentos, la ausencia de póliza de seguro, extintores caducados o de difícil acceso, deficiencias en las instalaciones, falta de rotulación obligatoria e irregularidades en la identificación de los sistemas de videovigilancia.

Inspección de Trabajo inició tres expedientes administrativos por la presencia de trabajadores en situación irregular, que no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

En el marco de sus competencias, la Guardia Civil tramitó varias infracciones: dos por contrabando de productos con etiquetado irregular procedentes de terceros países, tres por tener productos caducados expuestos a la venta, una por venta de alimentos en mal estado, una por infracción en materia de impuestos especiales y una por incumplimientos de la normativa de protección de datos en los sistemas de videovigilancia.

Finalmente, el Cuerpo Nacional de Policía incoó un expediente de expulsión por vía preferente, en aplicación de la normativa de extranjería.

En el marco de este dispositivo se identificaron un total de seis personas.