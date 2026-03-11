COREMBE asegura que agotarán todas las vías jurídicas para defender el monumento franquista de Tortosa

El Colectivo por la Reinterpretación del Monumento de la Batalla del Ebro (COREMBE) y ha asegurado que agotará a todas las vías del ordenamiento jurídico para defender el monumento franquista que se alza en medio del río Ebro a Tortosa. Después del revés del Tribunal Supremo, la entidad subraya que la inadmisión de los dos recursos de casación de asociaciones de además de derecha está vinculado exclusivamente a la descatalogación del monolito del catálogo municipal de Tortosa.

«Aunque no valoramos positivamente esta resolución judicial, queremos subrayar que en ningún caso implica, por sí misma, la retirada del monumento,» han afirmado en un comunicado. La entidad insiste en que «en ningún caso el Supremo habría avalado la retirada del monumento».

Además, desde COREMBE y Tortosins por el Monumento han recordado que la resolución del alto tribunal tiene relación con un «único procedimiento judicial» y que su estrategia «planificada y organizada» consta de varios frentes judiciales.

En noviembre de 2020, la Comisión de Urbanismo de las Tierras del Ebro aprobó definitivamente la modificación del planeamiento urbanístico de Tortosa en noviembre de 2020, con la cual el monumento dejaba de ser un bien patrimonial protegido, ya que se aprobó su descatalogación.