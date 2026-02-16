Nuevo hallazgo: el desprendimiento de un muro descubre un posible yacimiento ibero en el Castillo de Paüls

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El desprendimiento de un muro en el Castillo de Paüls (Baix Ebre) ha puesto al descubierto un importante hallazgo. Los restos recogidos en superficie constatan la presencia de un posible yacimiento ibero o anterior, del cual no se tenía ningún indicio hasta ahora. El conjunto de fragmentos de cerámica ibérica y varios elementos de la primera edad del Hierro o final del Bronce constatan estas ocupaciones humanos en la Protohistoria, en la colina paülsenac. En la prospección arqueológica también se ha encontrado fragmentos de cerámica medieval y de etapa andalusí -por los acanalados de la decoración-, y en el relleno del margen afectado ha aparecido una bala de fusil y una lata de conserva de las que alimentaban a las tropas a la Guerra Civil.

El hallazgo ha cogido por sorpresa los arqueólogos y al Ayuntamiento de Paüls. Del Castillo, ubicado en la parte más alta de la colina del pueblo, se conocían los vestigios medievales y se intuían los islámicos, pero nunca se había encontrado ni documentado ningún elemento anterior. La primera vez que la fortaleza aparece documentada es en 1168, cuando el rey Alfonso I, el Casto, lo dio a varios caballeros. El complejo defensivo pasó por varias manos hasta 1239, cuando Joan Despuig concedió la carta de poblamiento a los habitantes del pueblo. Actualmente, del castillo quedan importantes partes de la muralla y algunas cerraduras constructivas y la iglesia de la Natividad de Santa Maria, que está integrada dentro del recinto defensivo.

La acumulación de lluvia provocó hace unas semanas un desprendimiento en un trozo de los muros contemporáneos que rodean la iglesia. Antes de reconstruirlo, se hizo un control arqueológico «sencillo», una revisión de las tierras removidas por el desprendimiento y una inspección en superficie por todo el recinto del castillo. El arqueólogo Ramon Ferrer, de la empresa IBERO, recogió decenas de elementos de cerámica y la sorpresa ha sido encontrar fragmentos ibéricos y preibéricos.

«Aquí en el castillo de Paüls no se había documentado hasta ahora una ocupación humana tan antigua», ha remarcado Ferrer. El alcalde Enric Adell ha reconocido que están «muy contentos» con esta «agradable sorpresa». «Sabíamos de la ocupación medieval y probablemente andalusí, y en cuestión de unos días hemos pasado del siglo X, a constatar ocupaciones al siglo lV o V anE (antes de nuestra Era). Hemos dado un salto de quince o veinte siglos en la historia del pueblo», ha remarcado el alcalde.

Futuras actuaciones

Los restos recogidos en la intervención preliminar se conservarán en el Museo de las Terres de l'Ebre de Amposta y el equipo de gobierno de Paüls no descarta hacer nuevas intervenciones para conocer más detalles del yacimiento protohistórico. El consistorio ultima un proyecto de consolidación y rehabilitación de las murallas y de la torre con la financiación del 2% Cultural, después de que se recuperara la titularidad del recinto, que tenía el estado español. «Ahora todavía hay más ganas de seguir investigando qué ocupaciones humanas había en nuestro pueblo. Hace ilusión para seguir profundizando en este proyecto de recuperación del castillo y también de la historia de nuestro pueblo, que tiene más siglos de los que pensábamos», ha dicho Adell.

El arqueólogo Ramon Ferrer avala esta necesidad de profundizar en el estudio de la colina del Castillo de Paüls. De hecho, se tiene constancia del poblamiento de los Ports en la etapa ibero y anterior, pero Ferrer apunta que es ahora que se han empezado a hacer «algunos avances» y actuaciones, como la del yacimiento de Malladrets, en el municipio vecino de Alfara de Carles. «En barrancos y otros puntos, obviamente, había poblamiento durante la protohistoria, y ahora empezamos a ver algunas cosas, como descubrir que aquí en el Castillo de Paüls habría habido algún asentamiento humano estable en época preibérica e ibérica», ha explicado.

Las piezas protohistóricas

El hallazgo más importante en el Castillo de Paüls son los once fragmentos con características «habituales» de los yacimientos de la época ibera del Baix Ebre. Son de «pastas de color marronáceo y anaranjado, con tacto rugoso y polvoriento, y con franjas internas de tonalidad más oscura (pastas 'Sandwich')». Hay un trozo de la cerca de una tenaza del tipo cuello de cisne, una forma muy habitual entre el repertorio ibérico que se ubicaría entre los siglos V anE e I anE. También destacan cuatro secciones de cerámica protohistórica modelada a mano, que «tienen un aspecto muy burdo y muchas partículas de desengrasante de grandes dimensiones, y pastas de tonalidad más bien oscura». Estos fragmentos pueden ser anteriores la época ibérica, posiblemente de la primera edad del Hierro (siglos VIII – VI anE), o del Bronce Final (siglos XIII – IX anE).

Cerámica medieval y andalusí

De la conocida etapa de ocupación medieval de la fortaleza de Paüls también se han encontrado vestigios. Hay cerámica gris (s. XII – XIII), cerámica común decorada con líneas de manganeso, una orilla de barreño (baja Edad Media) o un pequeño fragmento de plato decorado con azul de cobalto del siglo XV. Una pizca más moderna es una orejita de escudilla, decorada con reflejo metálico, y que seguramente fecharía del siglo XVI.

Entre la cerámica medieval hay un conjunto de posible datación protohistórica, una cerca de olla, con perfil en 'S' «una forma muy sencilla que se repite de manera habitual a lo largo de los siglos», y tanto podría pertenecer a la primera edad del Hierro como los siglos XII - XIII. También destacan dos fragmentos decorados con acanalados de apariencia andalusí que «como mínimo, permiten no descartar de manera absoluta la ocupación andalusí del castillo», según los arqueólogos. Se trata de un cuello de ollita con acanalados, «una forma muy habitual en el repertorio vascular andalusí».

Restos modernos

El fragmento cerámico más moderno es un fondo de plato pequeño, una tapadera de vajilla 'à taches noires', producción originaria del norte de Italia que se hizo popular en Cataluña a finales del siglo XVIII con el nombre de «vajilla de duelo». podría fechar de las ocupaciones carlistas del castillo durante las guerras civiles de este siglo. Finalmente, en el relleno del muro caído, se ha recuperado una bala de fusil y una lata de conserva de las que alimentaban a las tropas durante la Guerra Civil.