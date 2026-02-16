El Ayuntamiento de Tortosa presenta alegaciones al proyecto de planta biometano de Campredó

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa ha presentado alegaciones al proyecto de planta de biometano que impulsa la empresa SPV Bio Salas SL en una parcela de 8,5 hectáreas al lado del polígono Catalunya Sud, al núcleo de Campredó. Dentro del trámite de solicitud de autorización ambiental, en fase de información pública, el consistorio ha reclamado que el permiso quede condicionado a la aprobación definitiva del plan especial urbanístico que tiene que regular la implantación, para asegurar su compatibilidad urbanísticos. En materia ambiental, también reclama un estudio más exhaustivo sobre el riesgo de accidentes graves y los posibles efectos sobre empresas próximas, garantías en la gestión de aguas residuales, control de olores, vertidos de productos químicos o impacto acústico.

En el relato de alegaciones, el Ayuntamiento también solicita un programa de vigilancia ambiental riguroso, con controles periódicos y mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de todas las condiciones durante el funcionamiento de la planta de biometano.

El consistorio argumenta en un comunicado que quiere «asegurar que cualquier proyecto industrial que se implante en el municipio tenga todas las garantías de seguridad, respeto ambiental y cumplimiento de la normativa vigente, priorizando la protección de la ciudadanía y del territorio».

«Desde el Ayuntamiento de Tortosa tenemos muy claro que cualquier proyecto industrial tiene que cumplir todas las garantías de seguridad, ambientales y urbanísticas. Estamos a favor de las energías renovables, pero pedimos el máximo rigor y todas las garantías ambientales y de seguridad, antes de que la planta de biometano pueda ser autorizada», ha afirmado la alcaldesa, Mar Lleixà.