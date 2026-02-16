El 112 recibe más de 1.250 llamadas de emergencia relacionadas con el fuerte viento, 163 en el Baix Ebre

El episodio de viento en Tortosa ha provocado la caída de un muro de una casa abandonada en la calle Major de Sant Jaume.ACN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El teléfono de emergencias 112 ha recibido desde el fin de semana un total de 1.256 llamadas relacionadas con el nuevo temporal de viento y que han generado 1.023 expedientes. Las comarcas desde donde se han recibido más llamadas han sido el Barcelonès, con 184; el Baix Ebre, con 163, y el Baix Llobregat, con 118.

El Servei Meteorològic de Catalunya advierte que el peligro por viento se mantiene para las próximas horas en varias partes del territorio, sobre todo en Anoia, la Conca de Barberà, el Alt Camp y el Baix Camp (peligro 3 sobre 6). Las comarcas del litoral y prelitoral central, del noroeste del país y algunas del centro y de poniente también tienen un aviso por el viento, todo y que con una intensidad menor.

El Meteocat prevé que este martes por la mañana Cataluña deje atrás los temporales de viento de los últimos días y que tuvieron una mayor afectación el jueves, cuando los Bombers atendieron 3.495 avisos relacionados y el 112 recibió 5.939 llamadas. En aquella jornada se había suspendido la actividad escolar y sanitaria no urgente en toda Cataluña y el temporal provocó una víctima mortal, una mujer de 46 años, y ocho personas ingresadas más.