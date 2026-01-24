Una conductora muere al chocar con un jabalí, volcar y salir de la vía a l'N-340 en l'Ampolla

Imagen de archivo de una patrulla de Mossos señalizando un accidente de tráfico.Mossos d'Esquadra

Una mujer ha muerto al chocar con un jabalí, volcar y salir de la vía en l'N-340 a l'Ampolla (Baix Ebre), según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 21.35 horas del viernes. El accidente fue al kilómetro 1.101 de la carretera.

Era la única ocupante del vehículo. La víctima es una mujer de 30 años, S.V.D., vecina de Alzira, en Valencia. Se trata de la segunda víctima mortal en accidente de tráfico este año a las carreteras interurbanas catalanas.

A raíz del siniestro, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)