El Govern asegura que el coste de modificar la ampliación del hospital de Tortosa entra dentro de los límites de la adjudicación

El delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, atiende a los medios de comunicación en el palacio Abària de Tortosa.ACN

La modificación del proyecto de ampliación del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta para incluir la preservación de los restos arqueológicos de la colina del Sitjar, tal como reclamó la comisión territorial de Patrimonio Cultural, tendrá un coste dentro de los márgenes legales que permite la adjudicación.

Según el Govern, el acuerdo con la UTE adjudicataria (Acicona, Copcisa y Cimelsa) evita recurrir a una nueva licitación de las obras que obligaría a aplazar la reanudación de los trabajos. Así lo ha asegurado el delegado del Govern en las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, sin detallar ni cifras ni porcentajes concretos. La idea es poder reanudar "en pocos días" las obras, paradas desde hace un año por el hallazgo de los restos.

La comisión territorial de Patrimonio Cultural aprobó este miércoles la modificación del proyecto incluyendo la preservación de los restos arqueológicos de la colina del Sitjar. Considera que los trabajos previstos son compatibles con su mantenimiento y determina que, visto el volumen de los cambios introducidos, no habrá que hacer una nueva licitación, después del acuerdo entre el Govern y las constructoras.

El proyecto se adjudicó en junio de 2023 por 31,25 millones de euros, una cifra que habitualmente prevé una desviación presupuestaria limitada para hacer frente a posibles modificaciones. En este caso, los cambios introducidos, según Gonell, no superarían los porcentajes establecidos por la misma administración, si bien todavía no se han hecho públicos los importes concretos.

Este jueves, el delegado del Govern ha valorado y celebrado la noticia que da "viabilidad tanto técnica como jurídica" al proyecto. La idea, según ha concretado, es que las obras se reanuden lo antes posible, en "pocos días". Justamente, ha recordado, el 17 de noviembre empezaron las actuaciones para conectar el centro sanitario con el núcleo urbano de Tortosa mediante ascensores y un recorrido para peatones.

Cronograma y servicios

El delegado ha mostrado su satisfacción ante el acuerdo, que tiene que permitir cumplir el "cronograma" anunciado con la reanudación de las obras a principios de 2026 para hacer realidad una ampliación "sin perder servicios".

Se mantiene la construcción de un nuevo bloque quirúrgico, con siete quirófanos y veinte plazas de reanimación, 32 unidades nuevas de consultas externas, el nuevo hospital de día con más plazas, la farmacia hospitalaria con dispensación ambulatoria y el nuevo servicio de esterilización. Las obras también prevén la reforma del actual bloque de quirófanos en el edificio antiguo, para destinar tres quirófanos a cirugía mayor ambulatoria.

Por el contrario, la modificación del proyecto para preservar los restos arqueológicos ha obligado a sacrificar una de las plantas inferiores previstas del nuevo edificio, que se preveía destinar a aparcamiento. El espacio servirá para instalar un sistema de pilotajes que haga compatible los restos de los silos y túneles con la construcción.

En este sentido, Gonell ha admitido que el parking provisional construido cerca del centro, en el foso de la fortificación, se mantendrá por "tiempo indefinido". "De momento nos tendremos que quedar en esta provisionalidad para tener este servicio de parking en el hospital", ha admitido.