Accidente múltiple en la AP-7 en Tarragona por las retenciones causadas por un camión averiado

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Un camión averiado en la AP-7, a la altura de l'Ametlla de Mar en sentido norte, ha provocado esta mañana retenciones importantes en este tramo de la autopista. La congestión generada por esta incidencia ha derivado en una colisión entre tres turismos, que han chocado mientras circulaban dentro de la cola formada a raíz de la avería.

Los servicios de asistencia se han desplazado hasta el punto para retirar los vehículos siniestrados y gestionar la movilidad, mientras el Servicio Catalán de Tráfico recomendaba utilizar la N-340 como alternativa. Durante las tareas de retirada, se han mantenido retenciones intermitentes y restricciones de carriles que han complicado todavía más la circulación en este tramo.

Poco después, los tres turismos implicados han sido retirados y, finalmente, también se ha podido apartar el camión averiado, de manera que todos los carriles han quedado reabiertos. Aunque la circulación ya es posible con normalidad, Tráfico no descarta que persistan algunas colas puntuales mientras se disuelve la congestión acumulada.