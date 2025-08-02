Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un ciclista ha resultado herido grave este sábado por la mañana en un accidente de tráfico a la N-340 a su paso por l'Aldea. Los hechos han tenido lugar a las 9.38 h, cuando un turismo ha chocado con el ciclista.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha evacuado al herido en estado grave al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Hasta el lugar de los hechos también se ha desplazado una dotación de los Bomberos de la Generalitat.