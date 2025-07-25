El Gobierno invertirá 3,6 MEUR en la primera fase de reforma del hospital de la Santa Creu

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Departament de Drets Socials y el Ayuntamiento de Tortosa han llegado a un acuerdo por el cual el Gobierno destinará 3,6 millones de euros para la primera fase de las obras de reforma del hospital de la Santa Creu de Tortosa. El compromiso del Gobierno está ligado a la aprobación de presupuestos de la Generalitat del 2026.

Si las intenciones se consolidan, las previsiones son que las obras empiecen a finales del año que viene y servirían para adecuar un edificio anexo que ahora está en desuso y que permitiría la creación de 29 plazas de residencia para personas de la tercera edad. El proyecto global de reforma se estima que costaría unos 10 millones. Con el dinero de la primera fase también se podrían planificar las siguientes etapas de la obra.

Los trabajos en el centro sociosanitario del hospital de la Santa CruU de Jesús de Tortosa empezarán a tramitarse una vez haya presupuestos. La voluntad de Drets Socials y del consistorio es que durante el 2026 se haga la tramitación y licitación de la primera fase de las obras, que empezarían a finales del año próximo. El resto de fases se desarrollarían más adelante, pero llegarían a generar hasta 105 plazas de residencia.

La consejera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha expuesto que «la reforma es muy necesaria para avanzar hacia el nuevo modelo de curas con pequeñas unidades de convivencia, espacios amables donde la gente mayor se tiene que sentir como casa». «Es un día importante», ha remarcado Martínez Bravo. El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacado que paralelamente con el desarrollo de la primera fase se hará «la redacción de los proyectos del resto de fases». Así mismo, el hecho que se trabaje en un edificio anexo no limitará las obras ni afectará el día a día de la residencia.