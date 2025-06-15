La Fiesta del Arroz de Deltebre reconecta a una treintena de plantadores con el pasado agrario

Un grupo de plantadores siembran el arroz de forma tradicional en la finca de la Bombita de Deltebre

Una treintena de plantadores se han enfangado en la Fiesta del Arroz de Deltebre (Baix Ebre) coincidiendo con la Plantación, una actividad que reconecta con el pasado agrario de la localidad.

La finca de la Bombita ha vuelto a abrir puertas para mostrar el método tradicional de siembra del arroz, una actividad que ha reunido vecinos y curiosos.

Este año, una de las plantadoras de honor ha sido la consellera de Interior, Núria Parlon, quien ha afianzado el compromiso de ampliar la plantilla de Mossos para apostar por una policía de proximidad.

«Todos aquellos acontecimientos que hacemos como a cultura mediterránea depende una parte importante de los cuerpos de seguridad», ha indicado. Según la organización, este domingo pasarán por este lugar unas 2.000 personas.