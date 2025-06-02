El Hospital de Tortosa completa la primera extracción de un útero con la técnica vNOTES

La recuperación es mucho más rápida y se reduce el dolor postoperatorio y el sangrado.Cedida

Publicado por ACN

El Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) ha completado la primera extracción de un útero mediante la técnica quirúrgica vNOTES (operación endoscópica transluminal del orificio natural vaginal, por las siglas en inglés). La intervención es pionera en cirugía ginecológica, ya que es mínimamente invasiva y no deja cicatrices visibles.

La técnica permite acceder al interior del abdomen a través de la vagina y mediante un dispositivo especial se pueden introducir los instrumentos endoscópicos para extraer el útero o tratar otras afecciones benignas como miomas o quistes ováricos. Eso permite también que la recuperación sea mucho más rápida y se reduzca el dolor postoperatorio y el sangrado.