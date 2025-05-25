Investigan un vecino de Tortosa por mutilar la cola de tres cachorros por motivos estéticos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga un vecino de Tortosa por un presunto delito de maltrato animal después de mutilar la cola de tres cachorros de perro por motivos estéticos. Una patrulla del Seprona de la Guàrdia Civil localizó los animales cuando inspeccionaba el terreno de un particular en l'Aldea.

Los cachorros de perro -de la raza ratoner andaluz- estaban dentro de un capazo, entre mantas sucias y restos de sangre. Los agentes comprobaron que los animales tenían la cola amputada y que los cortes eran muy recientes, ya que las heridas todavía estaban abiertas.

Los cachorros de perro fueron trasladados a un centro veterinario, donde fueron intervenidos de urgencia para tratar y desinfectar las heridas. El propietario del terreno no presentó ningún documento para justificar la mutilación y pasó a ser investigado por un presunto delito de maltrato animal.

La mutilación de las orejas o la cola de los perros está prohibida cuando se realiza por razones estéticas y sólo se permite por una necesidad terapéutica para garantizar la salud del animal, y siempre que esté acreditada a través de un informe elaborado por un veterinario colegiado.