El festival Toca'm llena Tortosa de melodías de piano y cautiva un millar de espectadores

El festival Toca'm de Tortosa, el certamen urbano dedicado al piano, cierra la cuarta edición con buenas sensaciones. Pendiente de los últimos cálculos, la organización apunta que ha reunido a un millar de espectadores a las actuaciones de los músicos, ya fueran emergentes o profesionales reconocidos.

Por primera vez, el festival se ha extendido más allá de espacios emblemáticos de Tortosa con conciertos en Amposta y Ascó. Así, apuesta por ampliar geográficamente su alcance, tal como ha afirmado la codirectora Maria Lombarte.

«Nuestra idea es seguir creciendo en diferentes poblaciones ebrenses manteniendo la esencia del festival, que es sacar el piano en la calle», ha dicho. El concierto de clausura de este domingo será en la plaza de la catedral e irá a cargo de David Anglès.

Cerca de cuarenta actuaciones gratuitas han completado un programa que se ha concentrado principalmente en espacios emblemáticos e idílicos de Tortosa, como los Reales Colegios, el Pont Roig o el parque Teodor González. «Son espacios que les pensamos para que la gente pueda disfrutar de un concierto en lugares que normalmente no se hacen», ha explicado a la ACN la codirectora del festival Toca'm, Maria Lombarte.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Tortosa ven en la iniciativa una herramienta para poner la ciudad en el mapa cultural catalán. «A los inicios, el público era más de proximidad, pero ahora ya empezamos a detectar que viene gente del resto del país», ha afirmado el alcalde Jordi Jordan.

Como novedad, este año el programa se ha adelantado un día y ha ampliado su estela en otros municipios ebrenses, como Amposta y Ascó. De hecho, uno de los retos de futuro que se marca la organización es seguir creciendo geográficamente por todas las comarcas ebrenses.

En esta ocasión, las actuaciones en el Montsià y la Ribera d'Ebre se han concentrado en dos días previos al grueso más destacado de actividades en Tortosa, que se han alargado durante todo este fin de semana.

Acercar el piano a todo el mundo

Lombarte ha remarcado que el objetivo del certamen es acercar la música de piano a todos los públicos. Es por eso que se ha trabajado con una programación en que se han incluido estilos diversos, pasando por la música clásica, neoclásica, jazz, flamenco, pop y musicales. «La voluntad es que la gente se sorprenda mientras anda por Tortosa cuando se encuentra un piano. Los buscan y recorren todas las ubicaciones para encontrarlos», ha señalado.

Uno de los puntos más concurridos este domingo al mediodía ha sido el Pont Roig, donde Gessamí Boada ha presentado su disco '12' acompañada por un numeroso público que ha escuchado su trabajo encima del río Ebro.

De hecho, la muestra se reivindica también como una oportunidad para conectar público con músicos emergentes y de otros de profesional y de renombre internacional. En esta edición, el programa ha contado con una veintena de artistas; cuatro jóvenes emergentes, catorce alumnos del Liceo y del ESMUC y el resto, pianistas profesionales.

El concierto de clausura llegará esta noche del domingo a la plaza de la catedral de Tortosa con el musical 'Lejos de Broadway' a cargo de David Anglès.