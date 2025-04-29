El apagón general deja a 500 viajeros de dos trenes de Renfe atrapados en la estación de l'Aldea

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Amontonados en la sombra de las marquesinas de la estación de l'Aldea, cerca de medio millar de viajeros han esperado estoicamente este lunes por la tarde alguna noticia por parte de Renfe sobre la posibilidad de reanudar su viaje y estimar cuando podrían llegar, finalmente, a su destino.

En el momento de producirse el apagón general muchos usuarios han quedado atrapados dentro de los tren: algunos han tenido que hacer kilómetros recorriendo la vía y arrastrando el equipaje. Según han informado los Mossos, en el caso de l'Aldea, los usuarios de dos convoyes afectados han podido mayoritariamente marcharse en transportes alternativos, pero cerca de 40 han tenido que quedarse en el pabellón municipal para pasar la noche. También en l'Ampolla unos 30 viajeros pernoctan en el pabellón.

Los afectados que han tenido que hacer noche en los pabellones de l'Aldea y l'Ampolla han recibido agua y comida. Ninguno de ellos esperaba una odisea como la vivida cuando, hacia las doce y media del mediodía, los trenes donde viajaban se han detenido de golpe y no han podido reanudar la marcha.

Un regional que había salido de Barcelona y circulaba hacia Valencia, por ejemplo, se ha quedado cerca de dos kilómetros antes de llegar a la estación aldeana, justo en un punto donde el talud de la plataforma ferroviaria atraviesa un campo de olivos. Entre los pasajeros pillados en el tren por la interrupción del servicio, había el periodista valenciano David Torres.

«Ha venido el responsable del tren y nos ha dado pocas explicaciones, porque no tenía más. Nos ha abierto las puertas pero no nos ha dejado bajar porque hay los trenes de mercancías que funcionan todavía con gasóleo. A la hora u hora y media, después de la presión de la gente, nos ha dicho que a unos 20 minutos a pie por la vía encontraríamos la estación y a ver si allí nos daban más información, tendríamos baños y agua», ha relatado a ACN. Mossos y policía local se han tenido que desplazar hasta el lugar donde se ha quedado el convoy para evacuar personas con problemas de movilidad.

Buscarse la vida

Pero las explicaciones a los afectados, ha lamentado Torres, no estaban llegando. Estamos esperando sin ninguna información y cada uno se intenta buscar la vida por su cuenta. No tenemos demasiada esperanza que Renfe solucione el problema a corto plazo», ha apuntado. Él mismo ha pedido a su hermano que lo venga a recoger desde Valencia. Muchos de los afectados han seguido su ejemplo. Desesperados, muchos buscaban la parada de bus más próxima o pedían móviles para intentar conectar con familiares y amigos.

Júlia se dirigía a la estación de Valencia Norte. El Intercity con el que viajaban ella y sus acompañantes se ha quedado totalmente parado unos centenares de metros después de parar a la estación de l'Aldea. Han tenido que esperar una hora y, finalmente, los han informado de que se había marchado la luz de forma generalizada. También han tenido que emprender el camino de la estación por las vías carreteando las maletas. «Había niños pequeños y gente con silla de ruedas. Ha sido un poco complejo, pero aquí estamos», ha relatado.

Falta de información

Se han quedado totalmente incomunicadas en la estación de l'Aldea y se quejan de que no se les ha proporcionado bastante información. «No podemos llamar, los datos móviles no funcionan bien, la batería del móvil se acabará en algún momento», han señalado. «Yo soy de un pueblo de Alicante: tengo que llegar a Valencia y coger otro tren. Si los surtidores de gasolina no funcionan difícilmente alguien me puede venir a buscar y volver. Esperamos que algún bus o los trenes funcionen otra vez», ha cerrado.

A lo largo de la tarde, centenares de viajeros deambulaban por la estación preguntando y buscando respuestas o formas alternativas de llegar a su destinación. Con el bar cerrado, muchos preguntaban la formar de poder comprar agua o alimentos ante la incertidumbre. Algunos taxis han llegado para llevarse grupos de viajeros. La no disponibilidad de los medios electrónicos de pago, sin embargo, ha añadido una dificultad extraordinaria a la hora de concretar las transacciones cotidianamente rutinarias.