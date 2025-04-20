Un accidente en la AP-7 en la Ametlla de Mar provoca 6 km de retenciones

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un accidente entre dos vehículos ha provocado este domingo al mediodía hasta seis kilómetros de retenciones en la AP-7, a la altura de la Ametlla de Mar y en sentido Barcelona.

El accidente ha dejado a un herido leve y una persona ilesa. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una dotación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y una patrulla de los Mossos d'Esquadra. A causa del siniestro, se ha cortado uno de los dos carriles y sólo uno ha quedado operativo.

Actualmente, los vehículos accidentados ya han sido retirados, pero las colas todavía persistían. El Servei Català de Trànsit prevé que el pico de circulación se viva este domingo a partir de las 19.00 h.

Más allá del accidente en la Ametlla de Mar, la jornada de vuelta también está dejando afectaciones destacadas en otros puntos del territorio. A estas alturas hay retenciones en la AP-7 entre Llinars y Cardedeu, y también entre Montornès y Mollet, las dos en dirección Barcelona. La misma vía también registra circulación intensa en Castellví de Rosanes, en sentido Tarragona.

En la C-32 hay retenciones en Tordera en dirección Gerona, mientras que en la C-35 hay a la altura de Maçanet hacia Barcelona. También se han detectado problemas en la C-65 entre Llambilles y Llagostera, en la GI-600 entre Tordera y Blanes y a la N-240 en Montblanc en dirección Lleida.