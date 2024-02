El Festival TOTEM de Tortosa cierra la segunda edición con unos 3.000 espectadores reivindicando el teatro musical en catalán

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Festival TOTEM de Tortosa cierra la segunda edición con unos 3.000 espectadores después de cinco días de funciones y una oferta de teatro musical que reivindica las obras en catalán y la preservación del acento ebrense en los espectáculos. Este año se ha ampliado el abanico de público más allá del familiar, como es el caso del adulto con Full Monty o 3 Desitjos de la compañía Sináptica. Según la directora artística de La Companyia de Tortosa, Marga Julià, el certamen se basa en la diversidad de géneros de las obras, la transmisión de valores a través de los musicales y los precios populares. La organización encara el futuro con optimismo y la posibilidad de crecer territorialmente en la tercera edición.

El auditorio Felip Pedrell de Tortosa ha quedado pequeño en el estreno de la obra El Principito, una de las propuestas familiares incluidas en el segundo Festival TOTEM. Actores y actrices de La Companyia han llevado a escena la obra de Antoine de Saint-Exupéry y se han puesto en la piel de los personajes del Pequeño Príncipe, el Zorro o la Rosa para interpretar este clásico.

Familias de Tortosa y alrededores no se han querido perder la oportunidad de asistir al musical, como es el caso de Pedro Cózar y su hijo Marc, que se han estrenado como público de este tipo de teatro en catalán. Estamos acostumbrados a grandes musicales hechos en castellano donde te tienes que desplazar muy lejos de casa para verlos. Tenerlo aquí y con nuestro acento es una oportunidad buenísima, espero que se repita en más ediciones», ha celebrado Cózar.

De hecho, la apuesta por la lengua y el dialecto occidental en particular es uno de los rasgos distintivos de este certamen. La directora artística de la Compañía, Marga Julià, ha puesto énfasis en esta cuestión y ha reivindicado la necesidad de defender los musicales en catalán. «Se tiene que apostar más por obras en catalán, no sólo las grandes producciones -que está muy bien-, pero que después no pueden salir de gira. Si apostamos por el teatro musical en catalán, mejor. Ya sabemos que es más fácil llevarlo fuera si se hace en castellano, pero es también nos tendríamos que plantear que el teatro musical catalán se pueda ver en Cataluña», ha añadido.

Una oferta variada y de calidad

La Compañía también ha liderado otras obras en esta segunda edición del TOTEM, como son The Full Monty o Clap de Gala 2.0. La oferta de teatro musical se ha complementado con Del cor al musical del Coro Tyrichae y 3 Desitjos de la compañía La Simpática, galardonada con el premio a mejor musical de pequeño formato y mejor partitura por el medio teatremusical.cat.

Según Julià, este año se ha buscado ampliar el abanico de espectáculos para atraer nuevos públicos y al mismo tiempo, demostrar cómo los musicales pueden transmitir valores y tratar cuestiones como un diagnóstico precoz de Alzheimer, el hilo argumental en que se basa 3 Desitjos. Además, también se ha hecho una apuesta para ofrecer precios populares de las entradas, que no superan los ocho euros. En total, se ha incrementado el número de asistentes respecto de la anterior edición, llegando a los 3.000 espectadores, 700 de los cuales han sido escolares ebrenses.

Puerta abierta a seguir creciendo

Con estas buenas sensaciones, la organización mira con optimismo el futuro y ya piensa en la tercera edición. Aunque todavía es pronto, no descartan que de cara al próximo año el Festival TOTEM se amplíe territorialmente en las Tierras del Ebro, más allá de Tortosa.

Por otra parte, el certamen se reivindica como uno de los pocos que se dedican a este género teatral concreto. «A todo el estado español hay pocos festivales específicos de teatro musical. Uno de nuestros objetivos es ser una plataforma de difusión por aquellas obras de pequeño y medio formado que se estrenan en Barcelona y tienen mucho éxito pero que, en cambio, los cuesta salir de gira», ha aseverado Julià. De esta manera, el festival trabaja para ser un modelo y acercar musicales de todo tipo a las comarcas ebrenses.