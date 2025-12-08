Detenido un conductor en la AP-7 en l'Aldea por conducir temerariamente y bajo los efectos del alcohol

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido el conductor de un camión en la AP-7, a la altura de l'Aldea, acusado de conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol. Durante la intervención, los agentes constataron que el camionero presentaba una tasa de alcoholemia superior a la permitida, motivo por el que quedó arrestado.

En l'Ampolla, también en la AP-7, otra patrulla denunció a un segundo conductor por circular bajo los efectos del alcohol y las drogas. Los Mossos intensifican estos días los controles específicos en vehículos pesados con el objetivo de prevenir la siniestralidad y reforzar la seguridad en las vías rápidas del país.