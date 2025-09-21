La Confederación del Ebro mantiene el aviso por posibles crecidas en barrancos y cauces

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro mantiene este domingo el aviso por posibles crecidas en barrancos y cauces menores por la previsión tormentas y lluvias intensas en parte de la cuenca.

Este domingo las comunidades en las pueden producirse las lluvias y tormentas más intensas durante toda la jornada que podrían derivar en crecidas son Navarra, Aragón, Cataluña (Lleida y Tarragona) y la Comunidad Valenciana (interior norte de Castellón).

El organismo de cuenca ha intensificado la vigilancia ante los avisos naranjas y amarillos de la Aemet por posibles tormentas y lluvias intensas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en el Pirineo y Prepirineo de Huesca y Lleida, Hoya de Huesca, prelitoral y litoral sur de Tarragona e interior norte de Castellón, y de hasta 20 litros en el centro y norte de Navarra, Cinco Villas, sur de Huesca, Bajo Aragón, sur de Lleida, valle de Arán y en la depresión central de Tarragona.

La Confederación del Ebro recomienda a la ciudadanía estar atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es), del Sistema Automático de Hidrológica del Ebro (https://www.saihebro.com/) y de su página web (https://www.chebro.es/) y, en su caso, las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.