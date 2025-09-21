Diari Més

Meteorología

La Confederación del Ebro mantiene el aviso por posibles crecidas en barrancos y cauces

El organismo ha intensificado la vigilancia ante los avisos de la Aemet por posibles tormentas y lluvias intensas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora

Imatge del riu Ebre crescut en una imatge d'arxiu

Imatge del riu Ebre crescut en una imatge d'arxiuACN

Publicado por
Efe

Creado:

Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro mantiene este domingo el aviso por posibles crecidas en barrancos y cauces menores por la previsión tormentas y lluvias intensas en parte de la cuenca.

Este domingo las comunidades en las pueden producirse las lluvias y tormentas más intensas durante toda la jornada que podrían derivar en crecidas son Navarra, Aragón, Cataluña (Lleida y Tarragona) y la Comunidad Valenciana (interior norte de Castellón).

El organismo de cuenca ha intensificado la vigilancia ante los avisos naranjas y amarillos de la Aemet por posibles tormentas y lluvias intensas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en el Pirineo y Prepirineo de Huesca y Lleida, Hoya de Huesca, prelitoral y litoral sur de Tarragona e interior norte de Castellón, y de hasta 20 litros en el centro y norte de Navarra, Cinco Villas, sur de Huesca, Bajo Aragón, sur de Lleida, valle de Arán y en la depresión central de Tarragona.

La Confederación del Ebro recomienda a la ciudadanía estar atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es), del Sistema Automático de Hidrológica del Ebro (https://www.saihebro.com/) y de su página web (https://www.chebro.es/) y, en su caso, las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

tracking