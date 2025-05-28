Cinco denuncias penales por alcohol y drogas en un fin de semana negro en el Ebro

Un agente de los Mossos muestra el alcoholímetro marcando cero después de una prueba a un camionero al AP-7, a la altura de Salou.ACN

Los Mossos d'Esquadra denunciaron penalmente cinco conductores por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas durante el fin de semana en las Terres de l'Ebre. Uno de los investigados dio 1,18 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, más de cuatro veces del permitido, cuando circulaba por la C-12 a la altura de Benifallet. Otro no se detuvo en un control en Gandesa y fue denunciado penalmente por conducir bajo los efectos de las drogas, de forma negligente y tener el permiso de conducir caducado. Adicionalmente, los Mossos sancionaron administrativamente dieciocho alcoholemias positivas y trece casos por consumo de estupefacientes. Unas cifras que consideran anormalmente altas en un fin de semana sin dispositivos especiales.

Aparte de los casos de Benifallet y Gandesa, tres conductores más fueron pillados por la policía conduciendo con alcoholemias superiores al límite penal, establecido en 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado.

Por otra parte, y entre los 31 denunciados administrativamente, los agentes de los Mossos sancionaron el sábado a un chófer de autobús para dar positivo en el test de consumo de drogas. El hombre transportaba a 30 pasajeros y fue parado en un control a la altura de Ascó. El vehículo quedó inmovilizado hasta la llegada de un conductor sustituto.