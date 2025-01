La Mesa de Consenso alerta de que la situación «está igual o peor» en el Delta que antes del Gloria

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Mesa de Consenso del Delta, representada por los siete municipios del Delta del Ebro y las dos comunidades de Regants, alertan de que la situación en el litoral deltaico es «igual o peor» que antes del temporal Gloria, hace cinco años. El portavoz de la entidad, Xavi Curto, ha denunciado que los movimientos de arenas que el gobierno español ha llevado a cabo han sido «escasos» y que la Marquesa, la Isla de Buda o el Trabucador ya han perdido la anchura que se les había dado.

La Mesa de Consenso lamenta que no se lleve a cabo una obra como la de la Albufera de Valencia, donde se movilizaron 3 millones de metros cúbicos de arenas, mientras en el Delta se han movido 317.000. También insisten en que hay que ejecutar ya el modelo holandés con el drenaje de arenas marinas.

Representantes de la Mesa de Consenso han querido dejar constancia de la situación en que se encuentra el Delta del Ebro cinco años después del Gloria, y lo han hecho desde la erosionada y degradada playa de Migjorn en Sant Jaume d'Enveja (Montsià). Junto a la Isla de Buda, el mar cubre completamente la playa este martes por la mañana y las olas rebotan junto al aparcamiento de vehículos.

La Mesa ha recordado las imágenes insólitas que el temporal Gloria dejó en el Delta, con el mar engulléndose y haciendo desaparecer espacios importantes de la costa deltaica como este la Isla de Buda o la barra del Trabucador. La entrada de mar entre la Marquesa y Riumar, en Deltebre, provocó la inundación de más de 3.200 hectáreas de arrozales.

«La pregunta hoy es si después de cinco años estamos mejor que antes del Gloria y la respuesta es no. Estamos igual o peor», ha sentenciado Xavi Curto, portavoz de la entidad. La Mesa avisa de que con el cambio climático, tormentas como el Gloria serán más frecuentes y que el riesgo de desaparición del delta del Ebro continúa. «Lo que pasaría sería exactamente o peor de lo que nos pasó hace cinco años», ha insistido Curto.

La principal causa, señalan, es la inacción de las administraciones catalana y española. Pocos días después del Gloria, la Mesa de Consenso entregó un plan de actuaciones, el Plan Delta, con acciones «urgentes» para «blindar y asegurar» el perímetro externo del Delta, además de otros que había que hacer a medio y largo plazo. «Ninguna de ellas se ha hecho», ha lamentado Xavi Curto, delante de los alcaldes.

Arenas insuficientes

Los movimientos de arenas que ha hecho el Ministerio para la Transición Ecológica les consideran insuficientes y alertan de que la costa ahora mismo «vuelve a estar exactamente igual» que en 2020. «Pedimos lo que hacen los países civilizados y punteros, como los Países Bajos, y que es la transposición masiva de arenas marinas», han dicho. Mientras el Plan Delta contempla movilizar 11 millones de metros cúbicos de arenas, las actuaciones de los últimos años han movido poco más de 300.000.

El portavoz de la Mesa de Consenso ha recordado que, a pocos kilómetros del Delta, se ha hecho una actuación «muy parecida», en Valencia, para proteger la Albufera, donde se han movido 3 millones de metros cúbicos de arenas con la técnica de dragado y con empresas holandesas. «Es lo que nosotros pedimos aquí desde hace cinco años y se nos niega el pan y la sal. No entendemos que eso pase», han criticado. «Podemos entender que son proyectos de gran envergadura, que necesitan una planificación y unos trámites administrativos. Pero bien que cuando hay casos de urgencia y de interés general, las cosas se hacen de un día para el otro», han reclamado.

Contra el apeo y el retroceso

La Mesa de Consenso también ha denunciado que el gobierno español se ha apresurado a llevar a cabo actuaciones que aceptan la regresión del Delta, como la prueba piloto de la Finca Bombita, que se ha hecho en contra de los criterios del territorio y sin el visto bueno del Parque Natural. Se trata de la construcción de una duna de protección, una «berma» que ha supuesto un retroceso de la finca de 450 metros y hasta 600 metros a la Marquesa. De hecho, una de las principales críticas en el Plan de Protección estatal del Delta que todavía está en trámites ambientales es que aceptaba esta regresión y un cambio sustancial en la morfología actual.

En este sentido, la Mesa de Consenso también se ha opuesto firmemente al nuevo apeo litoral que está en trámite y que se ha pedido parar desde el Parlament y en el Senado. El dominio público marítimo terrestre no salvaguarda de ninguna manera, no protege nada. Es un acto administrativo que lo que hace es sacar terrenos a propietarios, instituciones y ayuntamientos y hacerlo público, y si se hace protección bien, y si no se hace también», ha avisado el portavoz de la Mesa.

La Mesa celebra que la Generalitat recogiera algunas actuaciones del Plan Delta en la Estrategia Delta y que se haya avanzado en aspectos importantes, como la batimetría de las posibles arenas marinas a dragar – que identificó 40 millones de metros cúbicos de arena disponible, todo un desierto»-. Curto ha pedido que el Ministerio avale el proyecto cuando se desencallen los trámites administraciones de la licitación de la redacción. El Plan Delta también incluía a las guardas de las bahías, como la de los Alfacs, que ya ejecuta el Gobierno, y la del Fangar que se tramita o las guardas de las lagunas que evitan que las balsas sean «un foco de inundación interna».

Unión de Campesinos con el Plano Delta

El sindicato agrario Unió de Pagesos también se suma a las críticas por inacción gubernamental cinco años después del Gloria y exige «la puesta en marcha de un plan urgente que contemple la preservación del Delta». UP defiende también al modelo holandés de dragado de arenas marinas para dar anchura y espacios de protección en las playas y alertan de que aceptar la regresión «supondría el abandono del Delta y la pérdida de una gran cantidad de terreno dedicado al cultivo del arroz, un sector con un gran impacto en la economía de la zona y que cumple un gran papel ambiental como hábitat para especies de aves que hacen vida en las zonas protegidas del Delta del Ebro».