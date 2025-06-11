El CA Tarragona participa con éxito en el Campeonato de España

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Club Atletismo de Tarragona compitió con éxito el último fin de semana en los Campeonatos de España de Clubs de Segunda División. El equipo femenino participó en Valladolid en la Final A para el ascenso, donde alcanzó la sexta posición contra equipos de alto nivel. También tuvo lugar en Santa Coloma de Gramenet, donde el equipo masculino luchó a la Final B y alcanzó una meritoria tercera posición.

El equipo femenino completó su participación con y una sexta posición estatal después de competir contra el Barça, la Real Sociedad, el Albacete y el Oruense. Mireia Lopez y Laurine Elisa Marimón fueron las más destacadas llevándose una medalla de plata cada una. La primera en los 100 metros vallas con una marca de 14,07 segundos y la segunda en el triple salto alcanzando 12,17 metros. Por otra parte, Noa Antón sumó un bronce en los 100 metros lisos, completando también su mejor marca personal y un récord del club. Clàudia Mir, Carla González, Natalia Sánchez. Mireia redondo y Bàrbara Pintado también obtuvieron su bronce en sus categorías.

Por otra parte, el equipo masculino alcanzó una actuación muy consistente para alcanzar la tercera posición a la Final B de Santa Coloma de Gramanet. Álex Lago dominó a la primera posición los 800 metros con un registro de 1’53,76’’ mientras que Pol Aixalà ganó el oro a los 400 metros vallas con una nueva mejor marca personal de 54,75 segundos. Jan Sans, Lluc Subirós, Víctor Jiménez y Dani Collar obtuvieron la segunda posición en sus respectivas categorías. Finalmente, Fernando Flores y Nacho Fernández sumaron un bronce.