Wilfrid Kaptoum finaliza su vinculación con el Nàstic

El Nàstic de Tarragona ha anunciado la rescisión de contrato del mediocampista camerunés Wilfrid Kaptoum. Este era uno de los movimientos esperados, pero que se ha visto enquistado hasta el último día de mercado. Kaptoum, sin ficha desde hace semanas, no podía volver a jugar con el Nàstic y, finalmente, el equipo ha podido rescindir el contrato.

Kaptoum llegó al Nàstic este mercado de verano. Después de un par de semanas a prueba, finalmente, el club lo fichó como un refuerzo importante en medio del campo. Su inicio con la camiseta grana no pudo ser más dulce. El camerunés marcó el gol de la victoria contra el Algeciras en la primera jornada de liga. Desde entonces, desapareció progresivamente sobre todo después de su expulsión en la tercera jornada contra el Atlético Sanluqueño.

Con Cristóbal Parralo sólo ha jugado en dos ocasiones. En el primer partido de liga de ltècnic en el campo del Murcia y, después, al campo del Torremolinos. En total, ha disputado 8 partidos con un nivel por debajo del esperado y, con Juncà, ha acabado protagonizando un serial particular en el mercado de invierno.

El club grana se ha despedido del jugador en un corto comunicado donde desea lo mejor en el futuro más inmediato.

El club grana sigue trabajando en más movimientos en este último día de mercado de fichajes.