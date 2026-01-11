Final: Tercera derrota consecutiva del Nàstic

103' Final 14:12 11/01/2026 14:12 11/01/2026 Tercera derrota consecutiva de un Nàstic sin rumbo.

103' Que no, que no se puede 14:11 11/01/2026 14:11 11/01/2026 Coscorrón en el primer palo que sale fuera.

94' Crónica de una muerte anunciada 14:03 11/01/2026 14:03 11/01/2026 El Nàstic no reacciona. Está sobre la lona y no hay quien lo levante. Puede ser una derrota que, sumado a los cánticos del Nou Estadi contra la directiva, pueda ser lo último de Parralo.

90' Tarjeta amarilla para el Nàstic 14:00 11/01/2026 14:00 11/01/2026 La ve David Alba.

89' Lo prueba Óscar Sanz 13:57 11/01/2026 13:57 11/01/2026 Tiro lejano que atrapa a Rubén con dificultades.

87' Pañuelos 13:56 11/01/2026 13:56 11/01/2026 Gritos de Directiva dimisión y pañuelos fuera. El Nuevo Estadio en tensión.

83' ¡La que ha fallado Baselga ! 13:52 11/01/2026 13:52 11/01/2026 Oriol Subirats, el joven del juvenil, ha driblado a todo el mundo para colarse dentro del área y Baselga ha enviado la pelota fuera.

80' Cambio del Nàstic 13:48 11/01/2026 13:49 11/01/2026 Entra Oriol Subirats por Almpanis. Ventana de cambios extra por conmoción cerebral.

75' Se duele Almpanis 13:44 11/01/2026 13:44 11/01/2026 Almpanis recibe una golpe de cabeza y queda aturdido.

72' Cambio del Teruel 13:41 11/01/2026 13:41 11/01/2026 Se marcha Goyo y entra Padilla.

72' Cambio del Nàstic 13:40 11/01/2026 13:40 11/01/2026 Se marcha Álex y entra David Cabezas.

69' Purgatorio 13:37 11/01/2026 13:37 11/01/2026 El Nou Estadi entra en el purgatorio y ve un equipo que no reacciona y no tiene ideas para hacerlo.

62' Cambios del Teruel 13:30 11/01/2026 13:39 11/01/2026 Se marchan Traoré y Merencio y entran Fonda y Redón.

61' La tiene Pujol 13:30 11/01/2026 13:30 11/01/2026 Centro lateral de Cedric que remata a Pujol fuera.

60' Cambio del Nàstic 13:28 11/01/2026 13:28 11/01/2026 Se marcha Pau y entra Almpanis.

51' El árbitro dice que no hay nada 13:22 11/01/2026 13:22 11/01/2026 El chute choca en la mano del defensor del Teruel, pero el árbitro no se arriesga y dice que no hay nada.

50' ¡Doble ocasión grana! 13:19 11/01/2026 13:19 11/01/2026 Remate de Cedric que para al portero y Pau recoge el rechazo con un tiro potente que va fuera. El Nàstic reclama penalti.

46' Empieza la segunda parte con cambio 13:13 11/01/2026 13:13 11/01/2026 Entra Cedric por Moi Delgado.

45' Descanso 13:01 11/01/2026 13:01 11/01/2026 El Nàstic pierde con un hombre menos.

45' Gol del Teruel 12:57 11/01/2026 12:57 11/01/2026 Golazo de Rodríguez, completamente solo para rematar.

45' Lo prueba Álex Jiménez 12:53 11/01/2026 12:53 11/01/2026 El delantero se acomoda y dispara, pero sale fuera.

45' Más ánimo va... 12:52 11/01/2026 12:52 11/01/2026 Contraataque del Nàstic donde el equipo sale a paso de tortuga. No hay sangre, no hay ganas de ir a por todo.

45' Ocho minutos de añadido 12:48 11/01/2026 12:48 11/01/2026 La expulsión y las lesiones alargan la primera mitad 8 minutos.

41' Montalvo , Jardí y Baselga 12:45 11/01/2026 12:45 11/01/2026 Tres nombres lideran el Nàstic. Montalvo, Jardí y Baselga lo están haciendo todo para hacer despertar el equipo.

37' El Teruel araña minutos 12:41 11/01/2026 12:41 11/01/2026 El portero del Teruel se cae al suelo con molestias físicas y corta el ritmo de la jugada.

32' Tarjeta roja para el Teruel 12:38 11/01/2026 12:38 11/01/2026 Pilota en largo. Baselga gana el duelo y, cuando uno se marchaba solo, Van Rijn le coge y lo tira al suelo. El árbitro lo ve claro y muestra la roja. El árbitro revisa la acción en el FVS.

26' Se busca la vida Baselga 12:30 11/01/2026 12:30 11/01/2026 El delantero lo está haciendo todo. Baja la pelota, redirige el juego a la izquierda y Jardí le pasa en el espacio. Gana el duelo al defensor y se cuela dentro del área. Al final cae, pero el árbitro no pica ni tampoco protesta, sino que habría sido amarilla.

24' ¡ Baselga ! 12:27 11/01/2026 12:27 11/01/2026 Jugada enrevesada que acaba con un centro de Jaume Jardí. Baselga lo peina y la pelota sale fuera.

21' Muy poco Nàstic 12:24 11/01/2026 12:24 11/01/2026 Muy poco Nàstic en estos primeros veinte minutos. El Teruel está muy cómodo e, incluso, domina, el equipo se muestra inseguro en todas las fases del juego.

17' Primer córner del Nàstic 12:21 11/01/2026 12:21 11/01/2026 Centro de Álex que un defensor echa fuera. El Nàstic no aprovecha la pelota parada.

15' Cambio del Nàstic 12:19 11/01/2026 12:19 11/01/2026 Entra Enric Pujol por Álvaro García.

11' Se hace daño Álvaro 12:17 11/01/2026 12:17 11/01/2026 No tiene buen pinta, los médicos piden el cambio y sale acompañado por los servicios médicos. Otro central menos y Morgado ya está lesionado...

9' El Teruel domina 12:13 11/01/2026 12:13 11/01/2026 No sale el Nàstic de su área en este primer tramo de partido. El Teruel suma ya dos córners y el equipo se saca la pelota de encima sin crecer y salir de la presión jugando.

7' Susto importante 12:10 11/01/2026 12:10 11/01/2026 Córner a favor del Teruel. Rebollo sale, pero la pelota fácil no lo coge sino que desvía con un puñetazo que no lo aleja del peligro. La jugada continúa, el portero grana salva la situación y, en la posterior centrada, casi se le escapa una vez de cabeza del Teruel. Inseguridad.

3' Avisa el Teruel 12:07 11/01/2026 12:07 11/01/2026 Jugada individual de Traoré que acaba con un tiro por encima de la portería.

1' ¡Empieza el partido! 12:02 11/01/2026 12:02 11/01/2026 Mueve la pelota el Teruel.

No está Juanda Fuentes 11:46 11/01/2026 11:46 11/01/2026 El extremo Juanda Fuentes no ha entrado en la convocatoria. Cristóbal Parralo avisó en la previa que había a algún jugador pendiente de los últimos entrenamientos y, finalmente, ha sido el caso del colombiano. Este se suma a la lista de lesionados donde también está César Morgado.

Vuelven Alba y Óscar Sanz 11:41 11/01/2026 11:41 11/01/2026 Dos lesionados vuelven al once inicial. David Alba, central titular, se situará al lado de Álvaro García, jugador con quien compartió equipo el año pasado. El defensor grana se perdió los últimos partidos por lesión. Por otra parte, el capitán Óscar Sanz también está recuperado y listo para la acción.

Un tarraconense infiltrado 11:37 11/01/2026 11:37 11/01/2026 El Teruel cuenta con un tarraconense entre sus filas y es un hombre importante al once. Manel Royo, lateral izquierdo de Alcanar, vuelve al Nou Estadi por primera vez desde hace años.

Banquillo del Teruel 11:36 11/01/2026 11:36 11/01/2026 Palop (PS), Fonda, Redón, Blesa, Padilla, Sánchez y Álvaro Martí.

Banquillo grana 11:35 11/01/2026 11:35 11/01/2026 Toni Fuidias (PS), David Juncà, Sergio Santos, Mángel Prendes, Cedric Omoigui, Christos Almpanis, Fernando Torres, Wilfrid Kaptoum, Enric Pujol, David Cabezas y Oriol Subirats.

Once del Teruel 11:33 11/01/2026 11:34 11/01/2026 Rubén Gálvez, Joseda, Van Rijn, Abraham, Manel Royo, Rodríguez, Relu, Albisua, Traoré, Goyo y Merencio.

Once del Nàstic 11:32 11/01/2026 11:34 11/01/2026 Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, Álvaro García, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Álex Jiménez, Pau Martínez y Marcos Baselga.