El Nàstic se tiñe de amarillo por motivos de patrocinio

El Nàstic ha presentado hoy su nueva segunda equipación para la temporada 2025-2026, una apuesta atrevida y simbólica en color amarillo, que rinde homenaje a su patrocinador principal, Parlem Telecom. La nueva equipación llega en el marco del acuerdo de colaboración con Fútbol Emotion y bajo el sello técnico de la popular marca alemana Adidas.

El nuevo diseño combina el amarillo vivo con detalles negros, que resaltan tanto el patrón isométrico del frontal como las líneas verticales y horizontales que perfilan la camiseta. El dorsal, con la misma textura, refuerza la continuidad visual del equipamiento.

La camiseta mantiene la esencia del club con símbolos destacados: el logotipo de Tarraco25, que conmemora el 25.º aniversario de la declaración de Tarragona como Patrimonio Mundial por la UNESCO, y el escudo monocromático en negro acompañado del año fundacional, 1886, en honor a los 140 años que el club celebrará en el 2026.

La equipación ya está disponible en la tienda oficial del Nou Estadi Costa Daurada y también a través del canal online. Los precios son de 69,99 € para adultos y 64,99 € para niños. Los abonados de la temporada 25/26 podrán disfrutar de un 10% de descuento en la compra presencial.