El Nàstic cuelga el cartel de 'Sold Out' para la 'final' contra la Real Sociedad B

El Nàstic de Tarragona ha anunciado, este miércoles por la tarde, que ya se han agotado todas las entradas para acudir al Nou Estadi Costa Daurada a disfrutar de la ida de la final del play-off de ascenso a Segunda División que el conjunto grana disputará contra la Real Sociedad B.

Dos días después de que se pusieran en venta ya no quedan entradas disponible para adquirir a través de los puntos oficiales de compra. Así pues, el Nou Estadi presentará un lleno absoluto en un enfrentamiento que puede ser decisivo para la vuelta del club a Segunda.

El partido de ida contra la Real Sociedad B se disputará este sábado, 14 de junio, a las 20.30 horas en el Nou Estadi Costa Daurada, mientras que la vuelta tendrá lugar en las instalaciones de Zubieta el próximo domingo, 22 de junio, a las 20.00 horas.