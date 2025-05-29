Este sábado 31 de mayo se cumplirán diez años del último ascenso del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic empezará el camino al ascenso a Segunda División este sábado 31 de mayo contra el Real Murcia en el Nou Estadi Costa Daurada. Curiosamente, este mismo día, hace diez años, fue el final del camino de otro Nàstic para subir a Segunda. Entonces, el equipo de Vicente Moreno venció por 3-1 en el Huesca en el partido de vuelta de la fase de ascenso de campeones de la ya desaparecida Segunda B.

El Nàstic llegaba al duelo después del empate a cero en el campo del Huesca. Con la eliminatoria igualada, sólo se podía ganar para subir y evitar los penaltis. El Nou Estadi se llenó con 13.791 espectadores y el equipo respondió. Después de una tensa primera mitad, el extremo Lago Júnior se inventó un golazo con un chut lejano que fue de palo a palo antes de entrar. Poco después, Gorka Azkorra, delantero vasco alto y rematador, se transformó en extremo para colgar un centro perfecto que David Rocha remató con la cabeza. Finalmente, el delantero referente Marcos de la Espada birló una pelota en medio del campo para definir haciendo un sombrero por encima del portero para poner el 3-0, a un marcador que sólo se acabó moviendo con el gol del honor del Huesca.

Aquel Nàstic de Vicente Moreno también se tuvo que levantar de un golpe duro como supuso perder el fatídico play-off contra el Llagostera el año anterior. Este sábado, el Nàstic de Luis César empezará su camino al ascenso contra el Real Murcia, diez años después del último con la intención de repetir esta alegría. Eso sí, esta vez será el primer duelo del play-off de ascenso.