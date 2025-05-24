Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Real Murcia será el primer rival del Nàstic en el play-off de ascenso a Segunda División A. Después de la victoria contra el Arenteiro, el resto de resultados han encajado en el Nàstic a la quinta posición, así que el equipo murciano, como segundo clasificado del Grupo 2, será el primer rival.

Les fechas exactas están todavía para confirmar por la Real Federación Española de Fútbol. Con todo, el primer partido será el 31 de mayo o el 1 de junio al Nou Estadi Costa Daurada. Al acabar en quinta posición, los grana pierden el factor campo y primero jugarán a Tarragona para después cerrar la eliminatoria en el estadio Enrique Roca de Murcia la semana del 7 y 8 de junio.

El equipo murciano es el más potente de todos los rivales del play-off. Pedro León lidera a uno histórico que quiere devolver a Segunda División. Eso sí, primero tendrá que superar en el Nàstic si quiere conseguir el objetivo.

El Nàstic necesita ganar la eliminatoria. En caso de empate, el Real Murcia, como segundo clasificado, tendría el derecho de pasar en la siguiente ronda en caso de empate después de la prórroga del último partido. No hay penaltis.

Al otro lado del cuadro y rivales de una posible final serían el Mérida y la Real Sociedad B (cuarto y tercero del grupo 2 y 1).