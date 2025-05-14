Fàbregas: «Dani Vidal ha sido destituido por los resultados»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La destitución de Dani Vidal del banquillo del Nàstic de Tarragona durante la noche del último domingo estuvo marcada «por los resultados deportivos». Así lo destacó el presidente ejecutivo del club, Lluís Fàbregas, durante la rueda de prensa de presentación de Luis César. Fàbregas subrayó que fue una «decisión dolorosa», pero que «se tomó por petición de la dirección deportiva y con la unanimidad del Consejo de Administración para cambiar la dinámica negativa de resultados».

La lejanía con la primera posición y los últimos resultados han sido clave, según apuntó el presidente, para formalizar este volantazo en el banquillo. «Estamos en una posición débil. Todavía no estamos clasificados matemáticamente para el play-off y la tendencia negativa de las últimas jornadas nos ha alejado de los objetivos. No sólo de la primera posición, sino también de la segunda, la tercera y la cuarta. No puede ser que miremos más atrás que hacia adelante».

El objetivo claro es el ascenso de la categoría y desde la dirección se ha considerado que no se podría conseguir con Dani Vidal: «todos sabemos aquí sabiendo el reto que supone y el esfuerzo presupuestario que se ha hecho por conseguirlo. Somos conscientes de los resultados que se tienen que dar».

Con respecto a esta decisión, Fàbregas subrayó que «ha sido difícil y compleja, pero también valiente por el riesgo que se asume. Lo más fácil habría sido dejar ver que pasa y si no, volver a intentarlo. Pero el Nàstic lleva demasiados años fuera del fútbol profesional. Todo el mundo pide estar y necesitamos confirmarlo en el campo». Además, añadió que «tenemos la mejor plantilla de la categoría. Una mezcla de veteranía, juventud e ilusión por conseguir este cambio de categoría. Este año, siempre que hemos tenido una oportunidad de aspirar a la primera plaza se ha desperdiciado y eso queda claro destacando que contra los tres primeros sólo hemos ganado un partido de seis».

Finalmente, el presidente dejó claro que «Dani Vidal se marcha por los resultados deportivos, nada más. Agradecemos mucho su trabajo y su entrega absoluta todos estos años al club. Es parte de la historia del club y no tengo ninguna duda que volverá».

El director deportivo del Nàstic, Javi Sanz, afianzó esta posición: «tenemos que ser realistas. Todavía no tenemos el play-off cerrado y no podemos estar pendientes de los perseguidores. Queda poco margen, pero era una decisión de responsabilidad que se tenía que tomar». Además, añadió que «tenemos que llegar en las mejores condiciones posibles para afrontar un play-off. Este año no hemos sido solventes y no nos hemos acabado de encontrar, sobre todo fuera de casa, eso es un cóctel que, al fin y al cabo, forzaba a tomar una decisión dolorosa».