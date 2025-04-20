Final: Derrota y a pensar en el 'play-off'

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' Final Derrota y a mirar hacia el play-off.

88' Cambio de la Cultural Se Marchan Chacón y Barri y entran Presa y Samanes.

85' Tarjeta amarilla para la Cultural La ve Bicho.

84' Tarjeta amarilla para en Cultural La ve Chacón

83' Clara d'Escobar Contraataque perfecto que ha llegado con la Cultural al área pequeña. Pasada de la muerte a Escobar que no llega por milímetros.

82' Cambio del Nàstic Entra Marc Fernández por Jaume Jardí, que se ha lesionado.

73' Cambio de la Cultural Entra Calderón por Pibe.

70' Cambio del Nàstic Entra Juncà por Oriol.

70' Jardín a Narro Buena triangulación grana. Jardí habilita a Narro que, sin ángulo, pone la pelota en la escuadra.

69' ¡GOL DEL NÀSTIC !

65' Era claro Dos rechazos de Gorka Pérez y el peligro continuaba en el área. Chacón dribla y Oriol se lo come. Penalti claro.

65' Gol de la Cultural De nuevo, por la derecha, Escobar supera a Dani Rebollo.

64' Nuevo penalti en contra del Nàstic

64' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Joan Oriol.

57' Minutos difíciles Después del gol la Cultural ha puesto contra las cuerdas en el Nàstic. Espoleados por la afición han sobrepasado a los de Dani Vidal y Rebollo ha parado dos ocasiones claras. Toca recomponerse.

56' Cambios del Nàstic Entran Pablo y Jardí por Torres y Concha.

55' Gol de la Cultural Anton Escobar supera a Rebollo, aunque el portero grana adivina la dirección.

54' Penalti a favor de la Cultural Agarrón en el área de Antonio Leal que ha castigado al árbitro. Riguroso.

48' ¡Ahora Rebollo! Que arranque de la Cultural. Ahora tiro lejano de Pibe que ha obligado a estirarse Rebollo.

47' ¡ Gorka Pérez ! Jugada peligrosa de la Cultural. Escobar le ha servido en bandeja el gol a Chacón, pero la central grana Gorka Pérez ha aparecido de la nada para frenar la ocasión clara de gol.

46' Empieza la segunda mitad Mueve la pelota el Nàstic.

45' Descanso Tensión sin peligro

45' La pelota se pasea El centro envenenado no lo ha rematado nadie y ha salido rozando el palo de Rebollo.

45' Tarjeta amarilla para el Nàstic La voz Óscar Sanz que provoca una falta peligrosa en la frontal.

38' Tarjeta amarilla para la Cultural La ve Maestre.

34' Cambio de la Cultural Marcha Satrústegui y Manu Justo lesionados y entran Víctor Ruiz y Antón Escobar.

32' Se lesiona un defensor de la Cultural Se lesiona el central Satrústegui y, de momento, la Cultural juega con un hombre menos.

30' Tarragona y España La afición grana anima en el Nàstic cantando "viva el Nàstic y viva Tarragona". No le ha gustado a la afición leonesa, que ha respondido con silbidos y cantando "España, España"

29' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve David Concha.

28' Aguanta el Nàstic Se defiende viene de las acometidas de la Cultural y busca su oportunidad.

24' La Cultural coge el timón Ahora es el líder quien tiene la iniciativa. Falta peligrosa a unos metros del vértice del área grana. Perfecta para un centro.

20' Atrapados en el área Dos córners consecutivos de la Cultural. Los leoneses trasladan el peligro al área grana.

18' Nuevo aviso de la Cultural Centro lateral en la pequeña que no remata Chacón por poco.

15' Calma el partido el Nàstic Los grana (de verde) mantienen la posesión y empiezan a formular jugadas.

11' Avisa la Cultural Tiro desde la frontal de Chacón que sale por encima del travesaño.

10' ¡Lo prueba Concha ! Centro lateral del de Santander que intenta rematar Antoñín. Atrapa a Bañuz.

8' Activos por la izquierda Narro empieza a hacer mella por la izquierda. El Nàstic crece.

5' Aproximaciones para la Cultural El primer equipo al buscar portería ha sido la Cultural. Con una falta directa y un tiro lateral ha buscado a Dani Rebollo, pero no ha materializado ninguna ocasión clara. El Nàstic se adapta con la posesión.

1' ¡Empieza el partido! Mueve la pelota la Cultural

El Nàstic va con todo Dani Vidal no se amedrenta y viene al Reino de León con el once de gala. En ataque, Pablo vuelve a quedarse en el banquillo para dar paso a Antoñín como único punta referente y a su tridente de escuderos: David Concha por la derecha, Víctor Narro por la izquierda y Roberto Torres como mediapunta.

Los aficionados grana entran en el Reino de León Los aficionados del Nàstic que se han desplazado por su cuenta empiezan a entrar en el Reino de León. Poco a poco cogen posiciones para animar su equipo. Afició del Nàstic al Reino de LeónDiari Més

El Nàstic tiene su amuleto Se tiene que luchar el fuego con fuego. Contra las maldiciones, el Nàstic tiene su amuleto. Hoy el Nàstic lucirá el verde de la segunda equipació, un color que, siempre que lo ha llevado esta temporada, no ha conocido la derrota.

La Ponferradina , a la espera La Ponferradiana, el segundo clasificado, está bien atento al duelo entre la Cultural y el Nàstic. Los del Bierzo ya han hecho su trabajo y han ganado por 3-2 al Osasuna Promesas con un gol al tiempo añadido. Ahora mismo, la Ponferradina es segunda y está a dos puntos de la Cultural. Si su máximo rival pierde, dependerán de ellos mismos para ponerse líderes.

Romper maldiciones Hace un año, el Nàstic cayó por 3-0 al Reino de León. Desde entonces, los grana no han vuelto a ganar en Castilla y León. De hecho, nunca han ganado en el campo leonés. Toca romper una nueva maldición: la semana pasada el Nàstic lo hizo ganando al Unionistas por 4-0, su bestia negra.

Potencias invertidas La Cultural y el Nàstic son potentes de forma invertida. Los de Dani Vidal son el mejor local de la categoría, pero hoy juegan de visitante mientras que la Cultural Leonesa son el mejor equipo visitante, pero hoy lo harán de local.

Banquillo local Amigo (ps), Rodri, Presa, Calderón, Lanchi, Samanes, Víctor Ruiz, Escobar, Txus Alba, Artola y Joel Ruiz (ps).

Once de la Cultural Leonesa Miguel Bañuz, Guzmán Ortega, Satrústegui, Fornós, Álvaro Martínez, Diego Barri, Sergi Maestre, Bicho, Luís Chacón, Pibe y Manu Justo.

Banquillo grana con pólvora Alberto Varo, Unai Dufur, Ander Gorostidi, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández Pablo Fernández, Álex Jiménez y Enric Pujol (juvenil)

¡Once del Nàstic confirmado! Dani Rebollo, Migue Leal, Gorka Pérez, Antonio Leal, Joan Oriol, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Roberto Torres, David Concha, Víctor Narro y Antoñín Cortés.