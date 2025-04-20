Jarro de agua fría y a mirar hacia el 'play-off' (2-1)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Se ha acabado el sueño. Jarro de agua fría en el Reino de León después de la derrota grana contra el líder. Los de Dani Vidal acabaron siendo desbordados por la potencia de ataque de la Cultural Leonesa. Dos penaltis, el primero, muy riguroso, acabaron por sentenciar a un Nàstic que, aunque Narro recortó distancias, no mostró su cara reconocible para remontar el duelo. Toca mirar hacia el play-off.

Los primeros movimientos los tuvo el líder. La Cultural mostró su potencia en ataque con un centro lateral y un tiro desde la frontal en los primeros cinco minutos de partido, pero el Nàstic aguantaba los ataques. Chacón era el más activo. Primero con un remate desde el interior del área que salió rozando el travesaño y, poco después, quedándose a milímetros de rematar de cabeza en el área pequeña.

Los de Dani Vidal buscaban su ocasión con calma. El Nàstic controlaba la pelota y crecía por la banda izquierda a través de Víctor Narro, pero la realidad es que el control y las aproximaciones no se trasladaron en peligro. Antoñín estaba bien controlado y los escasos centros laterales acababan a manos de Bañuz. Con todo, los tarraconenses plantaban cara a un líder con extremas necesidades de marcar primero.

El choque del partido vino con dos lesiones. La Cultural vio como sus referentes en defensa y en ataque, Satrústegui y Manu Justo, pedían el cambio por lesión. Eso acabó por desestabilizar el juego y los dos equipos dejaron que la tensión acabara al descanso sin peligro real a las dos áreas.

A la reanudación se demostró que la primera parte fue la calma antes de la tormenta. La Cultural Leonesa entró como un relámpago al partido para poner en el Nàstic contra las cuerdas. Primero, Gorka Pérez tuvo que meter la pierna para evitar la ocasión de Chacón a la pequeña y, justo después, Retoño se estiró para detener un tiro cruzado de Pibe.

El líder mostró más intensidad y su talento acabó por desbordar la defensa grana. En una centrada lateral, el árbitro vio una cogida de Antonio Leal dentro del área y la castigó con una pena máxima. Anton Escobar se preparó para el duelo y, aunque Rebollo adivinó la dirección, el punta de la Leonesa puso el 1-0.

El gol dio alas a la Cultural. Espoleados por Reino de León, el conjunto local se convirtió en un gigante y el Nàstic se hizo cada vez más pequeño en defensa. La potencia de Chacón en ataque acabó por desbordar la defensa grana. Después de que Gorka Pérez rehusara dos acciones, la Cultural seguía dentro del área. Chacón dribló a Joan Oriol y el capitán grana puso la pierna. Penalti claro. Anton Escobar, de nuevo delante Rebollo, disparó por el mismo sitio para poner el 2-0. Un abismo por dos errores.

El Nàstic buscaba recomponerse contra una estampida. La Cultural había sacado del partido a los grana a la fuerza con un ataque potente. Tocaba crear y de las piernas de Jardí y Narro surgió el gol de la esperanza. En la primera triangulación en condiciones del Nàstic salió el 2-1. Jardí filtró una pelota a Narro y este, sin ángulo, la puso en la escuadra.

Era el gol de una esperanza que nunca llegó. La fluidez en el juego tan común del Nàstic no volvió a aparecer. De hecho, podría haber llegado antes el tercero, porque la Cultural ha dispuesto de más claras que el Nàstic.

Los minutos pasaban con un Nàstic cada vez más fuera mentalmente del partido. La derrota contra el líder fue una jarro de agua fría. Ahora, toca centrarse en el 'play-off'.