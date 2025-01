Migue Leal se presenta como un motor incansable y abre el debate en el carril derecho

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El traspié del Nàstic contra el colista del pasado domingo ratificó la dificultad del conjunto de Dani Vidal en superar equipos que su juego se centra en encerrarse en un bloque defensivo bajo. Con todo, del empate también se pudo extraer brotes verdes, como es el caso de Migue Leal.

El técnico tarraconense tuvo que innovar en el once inicial. Unai Dufur fue baja por molestias en la espalda, mientras que Pol Domingo y Joan Oriol tuvieron que cumplir el partido de sanción después de acumular cinco tarjetas amarillas. De esta manera, los tres fichajes del mercado de invierno hicieron su aparición desde el inicio. Los tres tuvieron su momento para destacar.

Por una parte, Borja Granero mostró su capacidad en la salida de la pelota con pases en largo con el pie izquierdo, algo que se echaba de menos en el eje de la defensa. Por otra parte, David Juncà lució su contundencia y dureza en cada duelo y también la valentía de probar suerte de cara a portería. Sin embargo, de entre los tres, quien más destacó fue Migue Leal, que no dejó de correr por el carril derecho durante todo el partido funcionando como un motor imparable y que sirvió para abrir un debate en el lateral derecho.

Migue Leal fue el primero de los tres en llegar y hace un par de semanas que se ejercita bajo las órdenes de Dani Vidal. Con todo, esta fue también su primera titularidad, después de jugar en el último tramo de los anteriores dos partidos y media parte del duelo de cuartos de Copa Catalunya.

En este sentido, también se acumula la falta de ritmo competitivo que supone no haber competido desde mayo del año pasado, aunque el jugador se mantuvo activo con un preparador físico y ejercitando con un equipo modesto. Todo eso no se notó, porque Migue Leal no dio muestras de cansancio y mantuvo el ritmo como uno de los jugadores más peligrosos del partido.

El rendimiento mostrado por Leal durante el duelo contra el Amorebieta pondrá difícil la decisión de Dani Vidal de la titularidad en el lateral derecho. De hecho, esta era la intención de la dirección deportiva en enero, reforzar las posiciones defensivas con más competencia, ya que tanto Joan Oriol como Pol Domingo eran titulares indiscutibles desde hace un par de temporadas.

Los dos jugadores presentan perfiles diferentes. Pol Domingo destaca sobre todo por su fase defensiva. El lateral ha demostrado reiteradamente que es un candado por la derecha y es capaz de hacer la vida imposible a los extremos más hábiles del campeonato. Con todo, incorporarse al ataque no es uno de sus puntos fuertes.

En este sentido, Migue Leal ha entrado como una flecha con el perfil de carrilero derecho. La profundidad de su estilo de juego llena el hueco que por la banda dejan los extremos grana. En esta posición, normalmente disputan jugadores como Jaume Jardí y, ahora, Antoñín, que tienden a abrirse espacio hacia la frontal del área. Migue Leal aprovecha este espacio para generar peligro.

Esta semana, el Nàstic tiene que jugar dos partidos. Por una parte, contra el Andorra mañana en la Copa Catalunya y, el sábado, en el campo del Celta Fortuna en liga. Ahora, Dani Vidal cuenta con dos hombres de confianza de dos perfiles diferentes que le permitirán ajustarse al plan de partido que considere adecuado.