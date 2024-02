El Nàstic mira hacia arriba: el juego y los resultados justifican la ambición grana

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona alcanzó el pasado domingo una victoria de las que marcan un punto de inflexión en las aspiraciones del conjunto grana. Después del empate contra el Osasuna Promesas, los de Dani Vidal respondieron pronto para sumar unos tres puntos contra la Real Sociedad B que dejan al equipo a siete de distancia del sexto clasificado, el primero sin el premio de participar en el play-off de ascenso. Los resultados y el juego son los argumentos para ser ambiciosos y mirar hacia arriba, pero el Nàstic sabe que tiene que mantener los pies en el suelo.

El duelo del domingo no fue nada fácil. El Sanse planteó un partido duro, lleno de golpes de codo y pisotones que comportaron muchas interrupciones y pocas tarjetas amarillas. Con todo, los grana exhibieron sus virtudes. No perdieron la calma y se adaptaron al partido para, al final, romperlo con dos goles en dos minutos. Finalmente, neutralizaron el talento local para cerrar el partido con comodidad y sin sufrir. Los de Dani Vidal desarrollaron un juego de líder, y así podría haber sido si no fuera porque la Ponferradina no pinchó contra el Osasuna Promesas.

Los grana sumaron la decimotercera portería a cero y completan una racha de 19 de los 21 puntos posibles, unos datos demoledores que justifican la ambición del Nàstic. Los grana tienen un cojín de siete puntos con respecto al sexto clasificado, un margen de error lo bastante sólido que permite dar tranquilidad al equipo y facilita que el objetivo se fije en establecerse entre los cinco primeros clasificados y también mirando hacia arriba, para entrar en la lucha por el ascenso directo.

La plantilla calma la euforia

A pesar de la racha de siete partidos sin conocer la derrota, la plantilla grana ha querido calmar la emoción y mostrar madurez. La racha actual, mejor que la que se consiguió a principio de temporada, nació en una situación límite. El gol de Mario Rodríguez en el 98’ contra el Tarazona puso en marcha una dinámica que, en caso de no haber marcado, podría haber acabado, incluso, con Dani Vidal fuera del banquillo.

Por este motivo, el técnico destacó en el postpartido contra la Real Sociedad B que «tenemos que seguir yendo paso a paso, está claro que a todos nos hace ilusión el objetivo, pero queda mucha liga, aunque estamos en el buen camino». A este reclamo se añadieron los goleadores Pablo Fernández y Jaume Jardí. Además, el reusense quiso recordar que «en estas fechas, el año pasado el Córdoba se daba por ascendido y acabó luchando por no bajar, todavía queda mucho».

El juego y los resultados son los argumentos para un Nàstic ambicioso, sin miedo para mirar hacia arriba, pero con los pies en el suelo y sin cargar la presión añadida de un objetivo obligado del ascenso directo.