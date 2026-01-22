El Reus FC Reddis se refuerza con el mediocampista Lluís Estebe

El Reus FC Reddis suma su tercer refuerzo de este mercado de invierno. Lluís Estebe aterriza en la capital del Baix Camp con el objetivo de fortalecer el medio del campo del conjunto de Marc Carrasco. Estebe, de 20 años, llega cedido hasta el final de la temporada por el Sabadell.

Estebe, creció en las categorías inferiores del CE l'Hospitalet, antes de continuar su progreso en el juvenil de la Damm. Entonces, retornó a l'Hospitalet la temporada pasada antes de ser fichado por el Sabadell este mismo mercado de verano. Ahora, en el Reus tiene la oportunidad de sumar minutos a la Segunda federación y ayudará a la rotación en medio del campo de Marc Carrasco que se ha visto tocado con la baja de Ramon Folch.

El mediocampista zurdo destaca por su capacidad de liderar la posesión de su equipo, dirigiendo y dando continuidad al juego. Con Estebe, el conjunto rojinegro no da por cerrado el mercado y espera incorporar a un delantero centro.