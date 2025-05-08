Muere Pep Casas el primer jefe de prensa del CF Pobla de Mafumet

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Pep Casas Farrera (Torelló, 4 de agosto de 1947), primer jefe de prensa y hombre muy vinculado en varias áreas del CF Pobla de Mafumet ha muerto después de una larga enfermedad. Su historia se gestó la temporada 1999-2000. Un directivo del conjunto pobletà de la época, lo convenció para echar una mano a la entidad puntualmente en su tiempo libre. Pep, mecánico de profesión, había sido destinado laboralmente a La Línea de la Concepción (Cádiz), paso previo a su aterrizaje en tierras tarraconenses para trabajar en Repsol Química, donde ya se jubiló. Aunque siempre le había gustado el fútbol nunca se había vinculado a un equipo de fútbol, él era más de verlo por televisión. Ahora bien, en el CF Pobla de Mafumet le entró el ‘gusanillo’ ante el buen ambiente que había en el club.

Fruto de eso Pep Casas empezó a desarrollar diferentes tareas dentro del día a día del CF Pobla de Mafumet: era el encargado de pasar el rodillo por el campo del suelo pobletà los días de partido y también fue el delegado del primer equipo a Territorial Preferent y a Primera Catalana con José Luís Guerra como entrenador. Con José Luis Guerra siempre hubo una conexión profesional muy especial, había mucho respeto entre los dos y con una simple mirada se entendían.

Con la entrada de Josep Mir como presidente, se aprobó en asamblea que Pep Casas pasas a formar parte de la junta directiva. Posteriormente y con la retirada del club del directivo Jesús Madrid, que era el encargado de pasar las crónicas a los medios de comunicación, Pep Casas asumió estas responsabilidades y las amplió convirtiéndose en el primer jefe de prensa del club.

Durante los años que estuvo a la entidad, Pep Casas vivió de todos colores, haciendo crónicas de partidos a Territorial Preferent, Primera Catalana, Tercera división y en 2.ª B. En ocasiones hasta todo, también hacía de speaker del partido.

La profesionalización del CF Pobla de Mafumet comportó que la temporada 2007-08 llegara el periodista Helder Moya a la entidad, para compartir tareas con Pep (Pepinho, como así lo bautizó cariñosamente Helder). Los dos pasaron a formar un tándem auténtico y con una admiración mutua. Pep siempre ejerció de cronista del club, asistiendo a las ruedas de prensa y pasaba su clásica hoja de convocatoria.

Allí donde el CF Pobla de Mafumet sumó grandes hitos deportivos, Pep Casas estuvo. Su figura era muy característica y el fútbol catalán siempre lo reconocía: gorra deportiva en la cabeza, gafas, carpeta con la hoja de alineaciones y el famoso pinganillo bluetooth del teléfono en su oreja derecha. El fútbol era una droga que lo tenía bien enganchado. Siempre estuvo agradecido a su mujer y a su hija Violant por su paciencia. Es por eso que algunas crónicas las firmaba con el nombre de ella.

Pep Casas nos ha dejado después de una enfermedad que poco a poco lo ha ido apagando. Pep siempre fue un verdadero hombre de club, su famoso ‘Gol de Romo del Santfeliuenc’ que tan popular es hizo ya es eterno. Pep Casas, descansa en paz.