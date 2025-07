El Reus FC Reddis, un éxito de la táctica y de la afición

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis hizo disfrutar de lo lindo al Estadi Municipal el domingo. Los de Marc Carrasco ya tocan el ascenso a Segunda RFEF con la punta de los dedos después de ganar y dominar su máximo rival, el Girona B, en un partido que fue un triunfo de la pizarra al césped y culminado en la grada.

Marc Carrasco y Javi Robles prepararon un partido redondo contra el segundo clasificado. Los roig-i-negres tenían un plan para parar la chispa de las individualidades del filial gerundense. La mejor defensa de la categoría formó una línea de cinco que fue un muro insuperable. A Xavi Molina y Andy Alarcón se sumó el apoyo de Pol Fernández, tres centrales que dieron libertad en medio del campo para crear y a sus carrileros para inventar. Sergi Casals y Alberto Benito fueron el infierno personalizado de la defensa gerundense y su insistencia hizo que se abriera la lata. Casals puso el centro y Joan Torrents fue el killer que puso la pierna donde hizo falta para poner a un 1-0 que hacía enloquecer las graderías.

En el puesto partido, el técnico roig-i-negre aseguró que «tenía claro que la manera de desactivar al Girona era esta. Tengo unos jugadores excelentes que han entendido la idea a la perfección con pelota y sin». De hecho, el duelo fue así de redondo. El Reus FCR desconectó completamente todos los fusiles del filial gerundense. Excepto un palo a la salida de la segunda parte, el candidato al liderazgo no fue más que el invitado de piedra de toda una fiesta de orgullo roig-i-negre en el Estadi Municipal.

Si el 1-0 parecía que era definitivo para la solidez defensiva reusense, Aitor Serrano revolucionó el partido como revulsivo para marcar el 2-0 que culminó las buenas sensaciones. Su celebración lo dijo todo. Estirado en el suelo después de la gesta, todo el equipo lo abrazó conscientes de lo que esta vez significaba. Con el trabajo fiesta, Pau Russo no hizo más que acabar de desatar la euforia a un estadio completamente conectado con los suyos.

3.516 almas

El éxito del equipo estuvo relacionado con unos aficionados que no pararon de empujar. Las 3.516 almas presentes no sólo fueron el récord de la temporada, sino que mostró su vínculo al proyecto del Reus FC Reddis y duelos como el del domingo recordaron hazañas del pasado. El técnico Marc Carrasco destacó que «me considero a un aficionado más y he tenido la sensación de vivir ambientes similares al del play-off de Tercera en Segunda B o el de Segunda División A». La ciudad de Reus hace años que recuperó el fútbol a través de un proyecto sólido y de la casa. El domingo, este orgullo quedó bien patente en la gradería para –casi– celebrar el tercer ascenso en cuatro años.