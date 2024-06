Los jugadores del Cambrils Unión se niegan a disputar el último partido de temporada

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Cambrils Unión se encuentra en medio de una grave crisis a pocos días de concluir la temporada. El primer equipo no disputará el partido contra la Pobla de Mafumet B, programado para este domingo 9 de junio a las 18 h en el campo de la Pobla, a causa de una rebelión encabezada por el entrenador Adri Puerto con el apoyo de los jugadores.

El detonante de esta situación fue la noticia que recibió Puerto el pasado sábado, después de la derrota contra La Sénia, que el club ya había decidido despedirlo a final de temporada tal como ha publicado Revista Cambrils. Además, se enteró de que hacía tiempo que la directiva estaba trabajando con un nuevo técnico para confeccionar la plantilla de la próxima temporada.

El lunes, la dirección deportiva confirmó a Puerto que no contaban con él para la próxima temporada, alegando una falta de buena comunicación y que el entrenador había actuado de manera independiente a principio de temporada. Al sentirse «traicionado y apuñalado por la espalda», Puerto decidió dejar de entrenar el primer equipo inmediatamente y así lo comunicó a los jugadores, que tampoco estaban al corriente de los planes de la junta directiva.

Los jugadores, en apoyo a Puerto, decidieron no entrenar durante toda la semana y no jugar el partido de este fin de semana, recogiendo sus pertenencias del vestuario. Esta plantilla está compuesta mayoritariamente por futbolistas locales que Puerto reclutó para el proyecto. La mayoría de los jugadores han anunciado que no renovarán sus contratos si la situación no cambia.

El club ya ha anunciado que disputará, si hace falta con jugadores del equipo B y del juvenil, el partido contra La Pobla de Mafumet B y ha mostrado su visión de los hechos.

El sustituto de Adri Puerto será Jesús Benito, el mismo entrenador que sustituyó Gabri Amores a finales de la temporada 20-21 y consiguió ascender al equipo de Segunda a Primera Catalana durante la temporada 21-22. Benito dejó el cargo a mitad de la temporada siguiente por problemas de salud.

