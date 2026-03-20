Tarragona espera la Copa de la Reina con el Palau d'Esports Catalunya lleno

Falta una semana para la llegada de la Copa de la Reina 2026 a Tarragona, pero la expectación es máxima. El Palau d'Esports Catalunya ya ha colgado el cartel de sold-out para una competición que atraerá el mejor baloncesto femenino del estado en la ciudad.

«Hacía nueve años que la Copa de la Reina no se llevaba a cabo en Cataluña y la tendremos en casa. Es una de las acogidas mayores que hemos tenido nunca en el pabellón. Es un torneo de prestigio con un gran impacto», destacó el conseller de Deportes Mario Soler. La competición arranca el próximo jueves y se alargará hasta la final del domingo. Los abonos ya están agotados y se esperan más de 5.000 almas en el Palau. Unas cifras que se suman al desplazamiento de un centenar de jugadoras profesionales y 50 personas de los equipos técnicos y también las más de 280 personas de los equipos de la Minicopa LF.

Los siete partidos que se disputarán de jueves a domingo serán retransmitidos en directo por Teledeporte. En ediciones anteriores, más de 850.000 espectadores siguieron por directo los partidos y el impacto digital genera más de 7 millones de impresiones.

El Palau d'Esports Catalunya ya ha reunido otras competiciones de baloncesto, como la Minicopa y la Liga Catalana ACB, pero este torneo es especial al ser el de más prestigio, con un trofeo importante en juego. «Es uno de los acontecimientos mayores que hemos tenido en el Palau. Además, es femenino. Hemos roto el estigma que el deporte femenino no tira tanto con un sold-out,» apuntó Soler.

Palau lleno y con gradas

La Copa de la Reina también estrenará las anheladas gradas telescópicas. La instalación de estas empezó el 19 de enero y estarán listas para ser estrenadas la próxima semana. «Era una pieza fundamental que le faltaba al Palau. Nos permite acoger competiciones como esta sin los costes económicos, molestias en los clubs locales y riesgos de daños en el parquet» subrayó al conseller.

El torneo se disputará del jueves al domingo de la próxima semana

Soler también quiso poner en valor el trabajo del Patronato de Deportes: «Trabajan intensamente tanto para preparar la Copa de la Reina como con muchos otros acontecimientos que se desarrollan en paralelo. Todo eso sin dejar la gestión ordinaria de los clubs e instalaciones municipal. Su trabajo no se ve, pero es esencial».

Competición de alto nivel

Los ocho mejores equipos femeninos del Estado pondrán toda la carne en la parrilla para llevarse el trofeo. El Casademont Zaragoza y el Spar Girona llegan al torneo con la etiqueta de favoritos. El conjunto aragonés es el actual líder de la liga mientras que las gerundenses son segundas, pero con una estima especial para el torneo.

Los finalistas del año pasado Hozono Jairis i Perfumerías Avenida también están presentes en una lista que completan el València Bàsquet, el IDK Euskotren, Durán Ensino e Innova Leganés.