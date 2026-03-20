El Nàstic juega la primera de las 10 finales contra un Algeciras necesitado

El Nàstic se juega la primera de las diez finales para la salvación este domingo contra el Algeciras. El conjunto andaluz fue el primer rival del curso y, desde aquella victoria en el Nou Estadi ha llovido mucho. En Tarragona literalmente y, en el equipo, tres entrenadores y un nuevo objetivo. El duelo del domingo es clave para consolidar las buenas sensaciones que tuvo el equipo de Pablo Alfaro contra el Sabadell.

El Algeciras llega al duelo con necesidad de sumar. Hace un mes que no gana un partido y la última semana ha sido difícil. Tres partidos consecutivos fuera de casa, dos empates y un último empate contra el Alcorcón culminó una dinámica que los ha sacado del play-off hasta acercarlos al descenso. Con 38 puntos, una victoria del Nàstic significaría sumar un equipo más en la lucha al barro por la salvación. En cambio, una victoria del Algeciras les devolvería a la tranquilidad. El equipo andaluz lo sabe y, por eso, ha preparado un duelo especial al Nuevo Mirador con el día de club, así que se espera un buen ambiente de fútbol y hostil para el Nàstic.

Los grana sumaron buenas sensaciones contra el Sabadell, pero necesitan alargarlas este fin de semana. El Nàstic ya ha hecho buenos partidos durante la temporada, pero les ha faltado la regularidad, muy necesaria en la recta final. Los grana necesitan ganar para alejarse del descenso y la tarea será complicada.

Los grana suman una victoria y tres derrotas en tierras andaluzas

Para el Nàstic, Andalucía es tierra maldita. Los grana sólo suman una victoria y tres derrotas –cada uno peor que el anterior– esta temporada. Ahora, la realidad exige sumar de tres en tres y, para hacerlo, tiene que plantar cara al Algeciras.

A pesar de no estar en el mejor momento, el equipo de Javi Vázquez ha demostrado ser un equipo bien trabajado y competitivo. No hace tanto estaba en posiciones de play-off. Además, son especialmente fuertes en casa. De hecho, sólo han perdido dos partidos en el Nuevo Mirador y el último fue en octubre contra la Europa por 2-3.

Quien también es duda es el tarraconense Aleix Coch, objetiva grana en el mercado de invierno. A principios de mes sufrió una lesión que lo ha hecho perder los últimos dos partidos y su retorno contra el Nàstic es una incógnita.