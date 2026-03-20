El CBT se encomienda al Serrallo para disputar un duelo clave por el liderazgo

El CB Tarragona tiene este sábado a las 19 h un partido crucial. El liderazgo está en juego y el conjunto tarraconense se encomienda al pabellón del Serrallo para batir el todopoderoso Mollerussa. El equipo leridano sólo ha perdido dos partidos esta temporada y el CBT ha sido uno de los que lo han hecho sangrar. Ahora, el sábado, tiene en su mano la oportunidad de repetir la hazaña y apoderarse de la primera posición, una plaza de privilegio de cara al play-off de ascenso.

«El ambiente de los últimos partidos y de toda la temporada ha sido muy bueno. Se lo han ganado los jugadores», apuntó al técnico Toni Larramona. Con todo, desde el club hacen un llamamiento a llenar de nuevo el Serrallo: «Este es un ensayo total de un partido de play-off. A ver cómo responde el Serrallo».

Los azules están a un triunfo de los leridanos. Después del triunfo de la primera vuelta, una victoria ahora igualaría los dos equipos a la clasificación, pero la balanza se decantaría para el CBT. El play-off ya está asegurado, ahora, la primera posición es el premio final: «Tenemos mucho más a ganar que de perder. Quien tiene la presión es el Mollerussa», destacó.

«A la primera vuelta, ganamos con nuestra esencia. Si competimos bien y estamos acertados en defensa sacaremos adelante el partido», apuntó Larramona. El equipo leridano llega como el equipo más anotador del grupo, pero el CBT también tiene sus virtudes. Los azules tienen el mejor juego interior de la categoría, con un Loras y Buscail enchufados. «Será un partido muy igualado, con nervios y un punto emocional», definió al técnico azul. La primera posición está en juego en el pabellón del Serrallo y los azules intentarán asaltar el trono espoleados por sus aficionados.