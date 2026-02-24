Ander Zoilo, el líder inesperado de la reacción del Nàstic con dos asistencias

El Nàstic de Tarragona sumó el sábado un triunfo importante para ganar confianza. Todos los ojos estaban puestos en el retorno de Jaume Jardí y con cierta razón, porque volvió a brillar con el gol del empate. Con todo, el gran protagonista del partido fue uno inesperado: Ander Zoilo.

El lateral cedido por el Tenerife tuvo el sábado una oportunidad de oro al once inicial y la aprovechó de la mejor manera posible, demostrando su calidad y capacidad de ser importante en ataque y en defensa. La grana sirvió dos pases clave en la cual se convirtieron los dos goles que dieron la victoria contra el entonces colíder de la categoría.

Zoilo fue el fichaje de invierno que más tuvo que esperar para hacer su debut. El del Tenerife llegó para sustituir a David Juncà y se encontró una banda consolidada con Moi Delgado. Mientras que Gelardo y Hugo Pérez dieron el paso al once, el lateral vasco se quedó en el banquillo dos partidos. La primera oportunidad vino de manera obligada. Delgado vio la quinta amarilla y tuvo que ser titular contra el Villarreal B en un partido que, como el resto de la plantilla, fue para olvidar.

Delgado volvió a la titularidad contra el Betis Deportivo, pero su pobre rendimiento durante la primera mitad vino con castigo: sustituido a la media parte y 'castigado' jugando la Copa Catalunya. Contra el Atlético Madrileño, Zoilo pudo demostrar que es un lateral con llegada.

De hecho, así se presentó en sus primeras palabras con la camiseta grana. Como «un lateral difícil de pegar atrás y con mucha llegada al área contraria», apuntó en enero. Dicho y hecho, de la mano de Jaume Jardí, convirtió la banda izquierda en el punto de reacción grana.

El lateral izquierdo completó su segundo partido como titular

Cuando más tocado estaba el equipo, Zoilo interceptó una pasada del Atlético Madrileño para poner en marcha un contraataque lleno de personalidad. Salió como una bala para dejar atrás en su marca y servir en bandeja el gol a un acertado Jaume Jardí. La diana dio oxígeno a un Nàstic que salió concentrado al segundo tiempo de nuevo con la banda izquierda como protagonista.

En el segundo gol lo tuvo más fácil, pero lo resolvió de la mejor manera. Pol Cid ganó el espacio cerca de la línea de fondo y le dejó una pelota perfecta para una centrada. Zoilo lo ejecutó a la perfección y la bola fue allí donde estaba Cedric Omoigui para que el delantero marcara el 1-2 final.

Dos asistencias que coronaron un partido acertado a las áreas del lateral grana. Con todo, no pudo acabarlo porque en el minuto 67, igual que Sergio Santos, pidió el cambio después de notar molestias físicas. El lateral no ha disfrutado de continuidad en los minutos durante la temporada, aunque el punto físico no decía sea un apartado a mejorar para acabar de consolidarse en la banda izquierda.

Continuidad

Esta temporada, ningún lateral del Nàstic ha destacado por su profundidad. Ni Delgado ni tampoco Santos y Camus por la derecha han aportado lo que necesitaba el equipo en el área contraria. Zoilo lo hizo contra el Madrileño, ahora, como el resto, tiene que mostrar continuidad en el juego para demostrar que se puede dar un paso adelante.