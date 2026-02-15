Solcam Equip Ciclista presenta sus corredores para la temporada 2026 en la que celebra su 10.º Aniversario

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Lo Solcam Equip Ciclista ha presentado los corredores que formarán parte de la escuadra de Altafulla durante la temporada 2026. Los miembros del equipo son: Cristina Mas, Rosa Muixí, Sergio Bernabé, Rubèn Portolés, Víctor Colomé, Xavier Figuerola, Jordi Artigues y Germán Alonso. Dirigidos a nivel técnico por Xavi Figuerola, Maria Larroy y Marc Segura.

Con este roster lo Solcam Equip Ciclista, que este año celebra su 10.º Aniversario, competerá en el calendario federado catalán de ciclismo amateur y a otras pruebas o acontecimientos populares de proximidad. Los objetivos para esta temporada son mantener la dinámica de crecimiento tanto a nivel deportivo como de las diversas iniciativas sociales en las que toman parte.

Marc Segura, CEO de Solcam Energía y técnico del equipo, ha destacado que «en estos 10 años nuestros valores fundacionales se mantienen intactos: constancia, superación, trabajo en equipo, responsabilidad, compromiso con el territorio, inclusión, igualdad de género y sostenibilidad». Segura ha subrayado que «el ciclismo para nuestra empresa es, también, una manera de proyectar nuestros valores, vinculados a la eficiencia, la proximidad y un concepto de la energía que piensa a largo plazo.»

Lo Solcam Equip Ciclista se fundó el año 2016 impulsado por Solcam energéticas y autoconsumo fotovoltaico, y que cuenta con el apoyo de otros patrocinadores como Puesto que Service Francolí, Julbo Eyewear y la Penys Ciclista Altafulla. En estos 10 años, se ha consolidado como referente del calendario amateur catalán y como fábrica de talento, formando corredores que han dado el salto al profesionalismo.

Uno amojona importante de estos 10 años de historia fue la creación el año 2023 del equipo femenino, el primero del Camp de Tarragona. Integrado por nueve corredoras, la escuadra nació con el objetivo de dar respuesta a la falta de estructuras competitivas para mujeres participando en carreras de carretera, mountain bike, ciclocross, tan en pruebas sociales como del nivel de la Copa Catalana y la Copa de España en categorías élite y máster.