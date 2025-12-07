El Ibersol CBT se lleva la victoria de la pista del Mollerussa, líder invicto de la Tercera FEB (63-72)

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha conseguido una victoria épica en la pista del hasta hoy líder invicto de la Tercera FEB, Pujol Mollerussa. Los de Toni Larramona han hackeado el ataque de un equipo acostumbrado a ganar borrando de la pista a los rivales. A pesar del poco acierto ofensivo en algunas fases del partido, los del Serrallo han sabido sufrir y llevarse una victoria de mucho prestigio, neutralizando los diversos ataques de un equipo local que no se ha encontrado cómodo en ningún momento. Iker Fernández (18 puntos y 20 de valoración) ha liderado a los tarraconenses, bien acompañado por Stefanuto, Loras y Buscail.

La defensa azul se imponía ya en los primeros compases, manteniendo al líder de la categoría con sólo dos puntos anotados en los primeros 4 minutos. Con Loras dominante el rebote y doliendo en ataque e Iker Fernández entrante hasta la cocina, los tarraconenses abrían un primer agujero (4-9, minuto 7). Reacción local con triple de Ndour y mate de Elvira que empataba el partido en 9. En el tramo final, nuevo impulso de los azules para cerrar el cuarto con uno ajustado 13-15.

Marc Buscail irrumpía en los primeros minutos del segundo cuarto para ampliar la ventaja del CBT en 14-19. La clave, sin embargo, seguía siendo la defensa. Con los locales muy incómodos, un mate de un Buscail intratable ponía a un 15-23 que era la máxima hasta el momento.

Los de Toni Larramona sólo tenían una asignatura pendiente: el acierto en el tiro (13/31 en tiros de 2 puntos y 0/16 desde los 6,75 al descanso), un lastre que les impedía abrir diferencias todavía más importantes. Media parte con marcador bajo y ventaja mínima: 25-27.

Si alguien tenía que descoyuntar la cuestión del acierto era Stefanuto. El alero gallego se ponía en el trabajo con un mid range en el primer ataque del segundo tiempo. La defensa de Blázquez sobre Ibaez (inédito al final de los 40 minutos) seguía siendo impecable y los tarraconenses lo aprovechaban para recuperar la distancia de seguridad: 25-34 en el minuto 4.

Pero por alguna cosa el Mollerussa es el líder y en un abrir y cerrar de ojos se ponían a 4 puntos con el base Cadenas liderando su equipo. La respuesta eran Stefanuto y Bucail. El partido enloquecía y el alero gallego sacaba provecho disparando la anotación hasta que un triple de Iker Fernández daba una nueva máxima: 38-49 a 2 minutos para el final del tercer cuarto.

Una antideportiva muy rigurosa señalada en Buscail favorecía que el Mollerussa ajustara el marcador y el periodo se cerrara con 46-49, después de uno 8-0 en lo que los tarraconenses malbarataban hasta 4 tiros libres consecutivos.

El Mollerussa empataba con un triple en el primer minuto del último cuarto. El partido volvía a empezar y los del Serrallo los quedaba claro que la victoria sólo se alcanzaría con sangre, sudor y lágrimas. Nada que no supieran antes de subir al autocar. Con esta divisa, y desde la defensa, los azules volvían a hacerse con la iniciativa: 50-58, después de un triple de Loras.

Una penetración de Adri Duch y una antideportiva en Loras elevaba el rédito a 12 puntos con sólo 5 minutos por delante. La victoria parecía muy cerca, pero el CBT no conseguía matar el partido y los leridanos, jugando ya a tumba abierta, se acercaban a 4 (60-64, con todavía 2 minutos y medio para el final). En el tramo final, la sangre fría de Iker Fernández sellaba la victoria con el definitivo 63-72.