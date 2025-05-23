El CV Sant Pere i Sant Pau, ilusionado por hacer del sueño del ascenso una realidad

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Ilusión, confianza, euforia y nervios era lo que transpiraban las jugadoras del CV Sant Pere i Sant Pau ayer antes de empezar su viaje a Manacor para hacer realidad un sueño. El conjunto tarraconense disputa entre hoy y mañana la fase de ascenso a Primera Nacional Femenina, la tercera categoría estatal. Alcanzar este ascenso surgió como un «sueño loco», que, a medida que pasaba la temporada, el trabajo del técnico Eduardo Sánchez y sus jugadoras han hecho poco a poco más real. Ahora, tres semanas después de conseguir el billete ganando la fase catalana, se han ganado el derecho a cumplir los sueños.

«Siempre he dicho que éramos un equipo que no estaba hecho para subir, pero la competición, los resultados y nuestro juego nos ha puesto en esta posición. Ahora puedo decir con confianza que no vamos a Manacor a ver qué pasa, sino que vamos a ascender. Estoy convencido», destacó el técnico cooperativista Eduardo Sánchez. El entrenador está al frente de un grupo joven en el que sólo hay 8 jugadoras con fichas sénior y la más veterana tiene 27 años. El resto del plantel son juveniles con algún otro apoyo de jugadoras júnior.

El talento, la entrega y el trabajo son elementos que no han faltado y que han ayudado a recorrer con facilidad un camino que no es nada fácil. Después de alcanzar las primeras posiciones en la fase regular, las tarraconenses alcanzaron la primera a la siguiente fase de promoción para competir la fase final catalana. Entonces, ganaron delante de los suyos, el pabellón de Sant Pere i Sant Pau al CV Barberà para poder viajar ahora a Manacor para enfrentarse contra las campeonas de Murcia, las anfitrionas y el segundo clasificado de Valencia Esta fase de grupos es un primer paso, en caso de alcanzar la primera o la segunda posición, tocará jugar una última final para uno de los dos únicos billetes para la Primera Nacional.

Rivales a batir

«Lo más importante en estas fases es dejarse fluir. Es muy importante estar concentrado, porque no hay tiempo a mirar atrás, sólo a descansar y analizar el siguiente duelo», destacó en Diari Més el técnico Eduardo Sánchez. Las tarraconenses juegan hoy a las 11.30 h su primer partido contra el CV Sedaví de Valencia y, a las 19.30 h de la tarde, se enfrentarán al CV Manacor, el anfitrión. «Pienso que es el rival más duro, porque tener el público a tu favor en este tipo de fases es clave», señaló Sánchez. Finalmente, el último duelo de la fase de grupos será el sábado a las 9.30 horas contra el Molina Volei, el campeón murciano. En caso de acceder a la siguiente fase, la semifinal, definitiva para el ascenso, se jugará por la tarde del mismo sábado.

La clave

Según Eduardo Sánchez, la clave principal de la fase de ascenso es «ganar el primer partido. El CV Sedaví es un rival con un nivel similar a otros que ya hemos enfrentado a la liga. La clave es empezar bien y ganando, nos dará tranquilidad». El rival valenciano será la primera piedra, y es «un equipo luchador que, aunque no tiene referente en ataque, es coordinado y bueno en defensa. Tendremos que extraer todo nuestro potencial», cerró el técnico cooperativista.