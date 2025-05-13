Reus a punto para celebrar el Torneo de Roller Derby ‘Pack is Here’! Ciudad de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Pabellón Olímpico de Reus acogerá el próximo fin de semana, los días 17 y 18 de mayo de 2025, el Torneo de Roller Derby Pack is Here! Ciudad de Reus. Una jornada intensa y animada que concentrará siete partidos con equipos provenientes de todo el Estado y donde las Insubmises Roller Derby Reus se jugarán el ascenso a primera división.

El primer equipo de las Insubmises, que ha sido campeón de la segunda división, disputará el sábado 17 de mayo a las 12.30h contra las Black Thunders madrileñas el ascenso a primera división de este deporte.

Durante todo el fin de semana se jugarán partidos entre equipos provenientes de Madrid, Mallorca, Donosti, Bilbao, Valencia, Barcelona, Badalona y Ays de Provenza (Francia).

El torneo está abierto a todo el mundo, y la entrada es gratuita. La competición vendrá acompañada de una gran fiesta con comida, servicio de bar, merchandising del equipos y otras sorpresas. Desde la organización se hace un llamamiento a llenar el pabellón para conocer de primera mano este deporte y dar calor al equipo reusense.

Insubmises Roller Derby Reus nació hace ocho años de la iniciativa de un grupo de aficionadas y el año pasado ascendió a segunda división estatal. Después de consolidar categoría, gracias al aumento de la afición en la ciudad, se creó un segundo equipo, el Insubmises B. El objetivo para este año es subir a primera división estatal.