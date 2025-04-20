El Ibersol CBT derrota el Llíria en el Serrallo en el último partido de la temporada (88-83)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha sido capaz de derrotar el quinto clasificado de la Segunda FEB en el Serrallo en el último partido de la temporada. Ha sido un partido vibrante con constantes alternativas en el marcador que los tarraconenses han competido durante los 40 minutos y han sabido traer a su terreno en los minutos finales.

El gran partido del escolta AJ Plitzuweit, que con 29 puntos y 31 de valoración, y la irrupción decisiva del capitán David Fernández en el tramo final (con dos triples, un rebote ofensivo y dos tiros libres determinantes) han sido las notas individuales de una victoria que ha sido una demostración colectiva de carácter.

El partido empezaba a un ritmo frenético con los dos equipos muy enchufados en la faceta anotadora. Con el marcador igualado durante casi todo el primer cuarto, eran los tarraconenses los que eran abrían una primera rendija significativa con un 26-19 a 2 minutos por acabar el periodo. El acierto de AJ Plitzuweit (10 puntos en estos 10 primeros minutos) lo compensaba el Llíria en el tramo final para dejar el resultado otra vez muy igualado: 26-25.

Uno parcial de 7-0 para empezar el segundo cuarto, con un Plitzuweit muy inspirado que seguía liderando el ataque local, daba una nueva máxima diferencia de 8 puntos: 33-25. Los tarraconenses perdían efectividad ofensiva y los valencianos, recuperando el acierto exterior y con Kandulu haciendo daño dentro de la zona, reducían la distancia: 37-36 a 4 minutos para el descanso.

Volviendo del tiempo muerto, los de Toni Larramona recuperaban sensaciones con un mate de Luís García, pero el Llíria se ponía por delante 41-42, a 2 minutos para la media parte. Un triple del capitán David Fernàndez volvía a avanzar el CBT, pero la respuesta llegaba con un 2+1 después de la tercera falta de Ndour: 46-46. Una igualdad que Adri Duch rompía convirtiendo en canasta un trabajado rebote ofensivo que cerraba la primera parte.

La segunda empezaba recuperando el ritmo ofensivo de los primeros minutos del partido. Con los dos equipos desbocados en ataque, un mate monumental de Luis García empataba el marcador en 56, pero una penetración contundente de Kennedy provocaba el tiempo muerto de Toni Larramona con 57-61 en el minuto 4.

Volviendo del paréntesis, Plitzuweit conectaba su cuarto triple en sólo seis intentos y Pardina y Duch sumaban desde el tiro libre. A pesar de la reacción azul, el Llíria se resistía a perder la delantera en el marcador y llegaba al final del tercer cuarto por delante: 64-66.

El golpe de efecto psicológico de ponerse por delante lo daban los tarraconenses desprendido de dos buenas acciones interiores de David Kristensen y Luís Garcia: 68-66. Después del tiempo muerto, AJ Plitzuweit ensanchaba el agujero con un nuevo triple que los ponía 5 arriba. Pero un 0-6 del Llíria en un abrir y cerrar de ojos los volvía a dar la iniciativa: 71-72.

Con el marcador instalado en diferencias mínimas, estaba claro que el partido se decidiría por pequeños detalles. Uno de ellos era una recuperación de la defensa local que Adri Duch transformaba en el empate en 76 en 3:10 para el final. Y ya puestos épica, un triple de David Fernàndez y un posterior rebote ofensivo del capitán ponían a un 81-78 a falta de poco más de un minuto.

Los valencianos fallaban el ataque siguiente y el base de La Selva ponía el colofón con una nueva bomba desde los 6,75 que dejaba la victoria ya mucho cerca: 84-78 a 40 segundos. Todavía tocaba sufrir: en sólo 5 segundos los valencianos se ponían en 3 con un triple. Pero Plitzuweit rubricaba su gran tarde y no le temblaba el pulso desde el tiro libre para sentenciar el partido: 88-83.