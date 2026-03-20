El PSC de Altafulla pide la acta a la concejala Imma Morales por desavenencias

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La agrupación del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de Altafulla ha informado de que, después de constatar varios incumplimientos reiterados de los estatutos y una progresiva falta de alineación con el proyecto político del partido, la militancia ha celebrado recientemente una asamblea en la que se ha acordado solicitar a la concejala Imma Morales la devolución del acta y que cuenta con el apoyo de la federación del PSC del Camp de Tarragona.

La decisión se ha tomado después de analizar diferentes actuaciones que no se ajustan a los criterios de funcionamiento interno ni al marco estatutario del PSC, hecho que ha comportado una pérdida de confianza por parte de la agrupación local. Por eso, la asamblea de militantes ha tomado la decisión de pedirle formalmente el acta de concejala, que dejará de representar los intereses y el proyecto político del PSC en el plenario municipal.

Según ha adelantado TAC12, Morales no tiene ninguna intención de satisfacer la petición y continuará como concejala no adscrita hasta a final de mandato.

La agrupación socialista de Altafulla inicia así una nueva etapa centrada en reforzar el proyecto del PSC en el municipio, fortalecer la cohesión interna y seguir trabajando para construir una propuesta política estimulante, progresista y útil para el conjunto de la ciudadanía.