Salou se prepara para recibir a David Giménez que ha recorrido la península Ibérica caminando

David con su carro Charly en una playa durante su viaje recorriendo la península ibérico a pie.@elretodedavid

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Salou recibirá este domingo, 22 de marzo, a las 12 del mediodía, a David Giménez, el joven de 31 años conocido en Instagram con el perfil de el reto de David, una travesía que lo ha llevado a recorrer a pie la península Ibérica durante más de 250 días.

El municipio ha preparado un acto para darle la bienvenida en la plaza de las Comunitats Autònomes, delante del monumento al Rei Jaume I. El alcalde de Salou, Pere Granados, el concejal de Deportes, así como familiares, amistades y vecinos, participarán en la recepción después de que Giménez haya completado más de 6.000 kilómetros andando.

El reto lo inició desde Salou, donde el protagonista creció, con la voluntad de recorrer España y Portugal a pie. Durante el trayecto, ha sido acompañado únicamente por un carro, bautizado como Charly, con el que ha transportado todo lo necesario para el día a día, convirtiéndolo en un símbolo de la aventura y de su autosuficiencia.

Según explicaba al inicio del proyecto, el objetivo iba más allá de la vertiente físico: «No es sólo un viaje. Es un reto para superar mis límites, afrontar la soledad y demostrarme que no hay nada imposible».

El recorrido lo ha hecho desde Salou hasta Irún, a la frontera con Francia, para continuar por toda la costa norte hasta Santiago de Compostela. Posteriormente, atravesó Portugal repasando el litoral y, más adelante, recorrió el sur de España. El retorno se ha completado pasando por Murcia, Valencia y Cataluña, cerrando así un itinerario circular.

Más allá de la dimensión deportiva, la experiencia ha supuesto un viaje personal marcado por la superación, la convivencia con la incertidumbre y el contacto con personas y entornos diversos.

Desde el Ayuntamiento de Salou se ha destacado este hito como un ejemplo de esfuerzo, determinación y capacidad de superación personal.