Lluís Gavaldà nos pasea por Londres

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Que Londres es uno de los destinos más frecuentados por los catalanes es una evidencia. También lo es que hay una buena colonia de ciudadanos de aquí que se han establecido, atraídos por su combinación única de cultura, historia y oportunidades profesionales. De entre todos, el más famoso de todos estos catalanes londinenses es Lluís Gavaldà, que vive allí desde hace más de una década.

Ahora, el de Constantí estrena un programa en que hace público aquello que amigos y conocidos le piden sin cesar: su Londres preferido. Se llama Pop en trànsit y se estrenó este pasado martes. «Pop en trànsit nace por encargo de 3CatCultura de cara a potenciar su nuevo canal de YouTube», explica Gavaldà. Este encargo le daba carta blanca respecto a los contenidos, de manera que él ha vertido todas sus pasiones, empezando por la música, pero también el descubrimiento geográfico y humano. Lo hace paseándose por las calles de la capital británica con la soltura que le es propia y demostrando, una vez más, que tiene muy buen paladar.

En las siete entregas del programa Gavaldà repasa la huella de los Beatles y Bowie, pero también se acerca hasta el Soho, «el meollo de la escena musical inglesa» para repasar la huella que han dejado los iconos de la música pop, y descubre las direcciones imprescindibles para comprar vinilos o ver actuaciones en directo. Y, de paso, acompaña al espectador por «lugares escondidos que no conoce nadie» e historias personales rellenadas de anécdotas al más puro estilo Gavaldà. En definitiva, como explica el mismo protagonista, «hago de guía improvisado por las calles de los lugares donde vivo, mostrando lugares desconocidos que han marcado la historia del pop y conversando con gente que me explica su conexión con el hecho musical y, de paso, con Cataluña».

Todo, con una banda sonora escogida con criterio y sensibilidad y que, lejos de ser un simple acompañamiento, dialoga con los espacios y las historias que se presentan. A pesar de ser un producto de fondo y forma claramente ingleses,

Pop en trànsit tiene un sello completamente catalán, con un equipo formado por Lluís Gavaldà (guionista, director y presentador); Núria Serrano (producción artística y coordinación de guiones); Aleix Costa (dirección de fotografía e imagen); y con la colaboración de Judit Sabaté y Maria Batet.

Pop en trànsit se puede ver cada martes en el canal de YouTube (https://youtu.be/x5as4_GSC6U).